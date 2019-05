Le Canada finance la surveillance communautaire pour protéger la santé du bassin versant de la rivière des Outaouais





OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les ressources en eau douce de notre pays pour les générations à venir, notamment le bassin versant de la rivière des Outaouais.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral versera jusqu'à 275 000 $ sur deux ans à Garde-rivière des Outaouais, un organisme de bienfaisance, pour aider à protéger la santé et la vitalité à long terme du bassin versant de la rivière des Outaouais, en particulier des animaux, des poissons et des espèces en péril qui y vivent.

Des rapports scientifiques récents ont montré les conséquences d'un impact humain non atténué sur notre environnement; il n'y a qu'à penser à la perte sans précédent de biodiversité ou encore aux changements climatiques. Une fois de plus, la région a subi les effets dévastateurs des changements climatiques, avec les inondations historiques de la rivière des Outaouais. Nous devons continuer de surveiller les répercussions sur notre nature et nos ressources en eau douce pour nous assurer qu'elles demeurent saines à mesure que le monde change.

Le financement appuiera la surveillance communautaire, en partenariat avec les communautés autochtones et les collectivités du bassin hydrographique. Les connaissances recueillies orienteront les discussions sur la façon de soutenir la durabilité à long terme du bassin hydrographique et enrichiront le discours sur la gestion des bassins hydrographiques et la collaboration à l'échelle du Canada. Grâce à ce travail, les partenaires seront en mesure de mieux connaître la rivière qui rapproche les collectivités riveraines et de communier avec elle. Cet appui financier s'ajoute aux 75 000 $ qu'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a versés l'an dernier à Garde-rivière des Outaouais pour élaborer des indicateurs de santé pour la rivière des Outaouais.

La rivière des Outaouais, reconnue pour ses valeurs culturelles exceptionnelles, traverse le coeur du territoire algonquin et a joué un rôle inestimable dans la croissance économique et politique de la région à l'époque de la fourrure et du bois; elle est toujours un moteur économique essentiel.

Citations

« Comme bien d'autres habitants de la région de la capitale nationale, j'ai des liens personnels de longue date avec la rivière des Outaouais. Ma famille vit près de la rivière, nous y nageons, nous y pagayons, nous faisons du vélo et nous jouons sur ses berges. L'appui accordé aujourd'hui par le gouvernement fédéral à Garde-rivière des Outaouais, avec l'investissement de notre gouvernement dans de meilleures infrastructures de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, la désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais et les nouveaux points d'accès au canal, aidera à protéger la santé et la vitalité à long terme du bassin versant de la rivière des Outaouais afin que les futures générations de Canadiens puissent y nager, boire son eau et y pêcher. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cet investissement du gouvernement fédéral pour Garde-Rivière des Outaouais démontre notre soutien pour les efforts de protection de la rivière des Outaouais. J'ai travaillé avec Garde-Rivière des Outaouais tant comme député pour Pontiac que comme avocat en droit de l'environnement et je suis content que notre gouvernement reconnaisse l'excellence et l'importance de son travail. »

- Will Amos, député, Pontiac

« Le bassin versant de la rivière des Outaouais est essentiel à notre bien-être économique, écologique et culturel général. Une forte tradition coule dans les veines de nombreux Canadiens de cette région et d'ailleurs, qui ont été touchés par la beauté et la puissance extraordinaire de la rivière des Outaouais, le joyau de la couronne de la région de la capitale nationale. »

- L'honorable David McGuinty, député d'Ottawa-Sud

« Grâce à la surveillance communautaire, Garde-rivière des Outaouais a déjà formé le plus grand réseau de citoyens scientifiques au monde, qui surveillent la pollution par les microplastiques en eau douce. Cet investissement nous permettra de reproduire ce succès avec d'autres indicateurs de la santé des bassins hydrographiques, notamment plusieurs indicateurs liés aux changements climatiques comme l'état des glaces, la propagation des espèces envahissantes et la prolifération d'algues toxiques. »

- Patrick Nadeau, directeur général de Garde-rivière des Outaouais

Faits en bref

Le bassin hydrographique de la rivière des Outaouais est renommé dans le monde entier pour ses activités récréatives de canotage. En 2015-2016, le parc de la Gatineau a fourni plus de 4 700 emplois à temps plein et attiré des dépenses directes de 184 millions de dollars.

a fourni plus de 4 700 emplois à temps plein et attiré des dépenses directes de 184 millions de dollars. De plus, la pêche à des fins touristiques et récréatives est lucrative dans le bassin versant. La valeur économique totale de la pêche sur la rivière des Outaouais, y compris les dépenses et les investissements, était estimée à 32,1 millions de dollars en 2010.

Le bassin versant de la rivière des Outaouais :

est l'un des plus grands bassins hydrographiques du Canada , couvrant plus de 140 000 kilomètres carrés;

, couvrant plus de 140 000 kilomètres carrés;

englobe plus de 200 municipalités et compte plus de deux millions d'habitants;



est le plus grand affluent du fleuve Saint-Laurent ;

;

fournit un habitat à de nombreuses espèces, dont un certain nombre d'espèces en péril.

