Début des travaux de construction de la station de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne à Tahsis, en Colombie-Britannique

TAHSIS, C-B, le 29 mai 2019 /CNW/ - Grâce au Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, le gouvernement du Canada améliore la sécurité maritime et protège les voies navigables et les côtes du Canada aujourd'hui et à l'avenir. Grâce à ce plan, nous concrétisons notre engagement à renforcer la Garde côtière canadienne et à accroître sa capacité de garder nos eaux plus sûres, plus propres et plus saines.

Dans le cadre de cet engagement, nous construisons quatre nouvelles stations de recherche et de sauvetage de la Garde côtière le long de la côte de la Colombie-Britannique, et aujourd'hui, nous célébrons le début des travaux de construction de la nouvelle station à Tahsis.

La station de Tahsis améliorera la capacité de la Garde côtière à prévenir les incidents sur l'eau dans la région de la baie Nootka et au large de la côte nord-ouest de l'île de Vancouver, ainsi qu'à intervenir lorsqu'ils surviennent. Cette zone avait déjà été identifiée comme nécessitant une infrastructure marine plus grande, et bénéficiera d'une meilleure capacité de recherche et de sauvetage en mer et d'une protection de l'environnement.

Notre gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec la Première Nation Mowachaht-Muchalaht afin d'intégrer les connaissances locales et traditionnelles permettant de déterminer le meilleur emplacement et le meilleur plan de mise en oeuvre de la nouvelle station de recherche et de sauvetage. Pour que la construction du projet se déroule sans problème et dans le meilleur intérêt de la communauté locale, nous poursuivrons notre étroite collaboration avec la Première Nation Mowachaht-Muchalaht et le Village de Tahsis.

Ceci est un exemple concret de ce qui peut être accompli, grâce à une prise de décision conjointe et à la détermination du gouvernement de promouvoir une réconciliation significative, et d'établir une relation avec les peuples autochtones basée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

La Garde côtière canadienne, des membres de la Première Nation Mowachaht-Muchalaht et le Village de Tahsis se sont réunis sur le chantier pour célébrer le début de la construction avec des prières et des discours Mowachaht-Muchalaht et une célébration communautaire.

La nouvelle station, qui devrait ouvrir ses portes en 2020, abritera un bateau de sauvetage de la Garde côtière canadienne de 14,7 mètres. Elle sera exploitée 24 heures sur 24, 365 jours par an afin d'accroître la capacité de la Garde côtière de garantir que les eaux soient plus sûres, plus propres et plus saines au large de la côte nord-ouest de l'île.

Citations

« Avec le littoral le plus long du monde, les Canadiens comptent sur la Garde côtière pour qu'elle protège les marins et notre environnement côtier, et qu'elle garde nos océans plus sûrs, plus propres et plus sains. Grâce aux investissements dans des projets essentiels comme la nouvelle station à Tahsis, notre gouvernement améliore la capacité d'intervention de la Garde côtière en cas d'incidents maritimes, dans l'intérêt des Canadiens aujourd'hui et pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le peuple Mowachaht-Muchalaht a vécu sur les terres de cette région et a été le gardien de ces eaux pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, nous sommes ici avec la Garde côtière canadienne pour célébrer non seulement le début de la construction d'une station de recherche et de sauvetage, mais également un partenariat qui apporte un nouveau niveau de sécurité pour les marins, et qui nous soutient dans notre intendance de la mer et de ses ressources. »

Chef Jerry Jack, Première Nation Mowachaht-Muchalaht

« La vie et la culture de cette communauté et de la région sont profondément influencées par notre environnement maritime. Protéger la côte et sauver des vies sont des valeurs fondamentales défendues par nos résidents et nos visiteurs. Cette station de recherche et de sauvetage témoigne du soutien concret du gouvernement fédéral à ces mêmes principes. »

Martin Davis, maire de Tahsis

Faits en bref

La station disposera d'une embarcation de sauvetage de 14,7 mètres de la Garde côtière canadienne et d'un bateau pneumatique à coque rigide offrant des services d'intervention 24 heures sur 24 pour la recherche et le sauvetage, les interventions environnementales et d'autres activités.





La Garde côtière canadienne ouvre quatre stations de recherche et de sauvetage en Colombie-Britannique dans le cadre du Plan de protection des océans dans le but d'améliorer la sécurité maritime, de protéger l'environnement marin et les communautés côtières du Canada et de soutenir la croissance économique. En plus de Tahsis , les trois autres stations seront situées à Hartley Bay , à Victoria et à Port Renfrew .





et de soutenir la croissance économique. En plus de , les trois autres stations seront situées à , à et à . Trois stations de recherche et de sauvetage supplémentaires sont sur le point d'être ouvertes à Terre-Neuve-et-au- Labrador .





. La Garde côtière canadienne est soutenue par la Garde côtière auxiliaire canadienne, un réseau de 4000 bénévoles répartis dans tout le Canada , qui apportent leur aide au cours des activités de recherche et de sauvetage en mer. Une nouvelle branche de la Garde côtière auxiliaire sera créée en Colombie-Britannique pour soutenir les communautés autochtones.





, qui apportent leur aide au cours des activités de recherche et de sauvetage en mer. Une nouvelle branche de la Garde côtière auxiliaire sera créée en Colombie-Britannique pour soutenir les communautés autochtones. Le financement des sept nouvelles stations totalise 108,1 millions de dollars sur les cinq prochaines années, avec un financement permanent de 12,2 millions de dollars, créant 56 nouveaux postes de services de recherche et de sauvetage à partir de ces nouvelles stations.

Liens connexes

