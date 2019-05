Avis aux médias - Point de presse de Sylvain Gaudreault

Grâce au Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, le gouvernement du Canada améliore la sécurité maritime et protège les voies navigables et les côtes du Canada aujourd'hui et à l'avenir. Grâce à ce plan, nous concrétisons notre...

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jonquière et porte-parole du Parti Québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault, tiendra un point de presse le jeudi 30 mai,...

Prônés par l'Organisation des Nations Unies1 comme une technologie nécessaire et prête à l'emploi dans l'urgence d'atténuer les changements climatiques, le captage et le stockage du carbone (CSC) seront largement évoqués et feront l'objet de débats à...