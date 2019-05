Vélo électrique : la prochaine révolution en mobilité urbaine - Une conférence de Christopher Cherry au Festival Go vélo Montréal





MONTRÉAL, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec ? en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal ? présente la conférence Vélo électrique : la prochaine révolution en mobilité urbaine, de Christopher Cherry. Ingénieur civil et professeur à l'Université du Tennessee, Christopher Cherry est une sommité internationale en matière de mobilité active et de technologies émergentes en transport. Il s'intéresse à tout ce qui touche la mobilité durable en lien avec la sécurité, les enjeux économiques et environnementaux.



Le vélo à assistance électrique est en plein essor. Aux Pays-Bas, ses ventes occupent déjà 50 % du marché. La vague a gagné l'Europe et la Chine, et s'apprête à déferler en Amérique, notamment au Québec. Comme la distance et les pentes ne seront plus des éléments dissuasifs, plus de gens envisageront la mobilité urbaine à vélo. Cette nouvelle réalité devrait influencer les concepteurs d'infrastructures et favoriser, entre autres choses, l'apparition de stationnements à vélos dignes de ce nom. Montréal est-elle prête pour cette révolution?

Date : jeudi 30 mai

Heure : 18 h

Lieu : La Maison du développement durable

(50, rue Sainte-Catherine Ouest)

Conférence en anglais, suivie d'une période de questions en français et en anglais.

Gratuit : inscription requise

