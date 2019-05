Walmart Canada dévoile son nouveau concept urbain de Supercentre à la fine pointe de la technologie





Le nouveau concept urbain pour les Supercentres qui voit le jour à Toronto intègre le commerce électronique, les franchisés tiers, les technologies de fine pointe et un assortiment de produits renouvelé dans un design et un aménagement physique adaptés aux marchés urbains .





Le nouveau prototype comporte une « allée rapide » destinée aux clients qui utilisent l'application Mon Walmart sur leur appareil mobile; celle-ci leur offrira une expérience de magasinage et de paiement à la caisse plus rapide et transparente.





La nouvelle stratégie sur les franchisés se fonde sur les tendances émergentes et les besoins des clients en évolution constante, en visant l'ajout de nouveaux partenaires, comme Freshii, MINISO, The UPS Store et The Party Shop.





De plus, les effectifs d'associés ont été accrus en vue de rehausser le service à la clientèle, notamment en matière d'épicerie en ligne et de cueillette de marchandise générale.

MISSISSAUGA, ON, le 29 mai 2019 /CNW/ - Walmart Canada dévoile son nouveau concept urbain pour les Supercentres, qui sera mis à l'épreuve à Toronto, en Ontario, et qui permettra au détaillant de mieux répondre aux besoins en évolution constante de ses clients, nouveaux ou actuels.

Walmart a choisi de lancer sa nouvelle technologie d'« allée rapide » dans sa succursale du quartier Stockyards à Toronto et de procéder à l'intégration complète de l'application Mon Walmart afin de permettre aux clients de scanner eux-mêmes leurs produits au fil de leur magasinage. Les associés dans la succursale (y compris les nouveaux associés à temps partiel et à temps plein) offriront leur soutien à l'utilisation de cette technologie de pointe, de façon à offrir aux clients l'expérience de magasinage la plus simple et la plus pratique qui soit. Le lancement d'un deuxième Supercentre avec ce nouveau concept est prévu pour l'an prochain à Thornhill, et les pratiques d'excellence seront appliquées dans le cadre des projets ultérieurs de rénovation des autres succursales.

« Grâce au lancement de notre nouveau concept urbain pour les Supercentres, nous maintenons notre positionnement de chef de file en matière d'innovations dans le domaine de l'aménagement des succursales et de la vente au détail », déclare Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous établissons de nouveaux partenariats, nous faisons l'essai de technologies novatrices et nous intégrons le commerce électronique dans un aménagement physique, en plus d'élargir notre gamme de produits en vue d'améliorer l'expérience de magasinage des clients et d'attirer davantage les jeunes familles dans les marchés urbains. »

Dans le cadre de ce concept, Walmart Canada offre une nouvelle technologie et une plus grande commodité aux clients, sans faire de compromis sur les bas prix imbattables et la qualité des produits auxquels la population canadienne s'attend lorsqu'elle magasine chez Walmart.

« Notre nouveau concept symbolise l'avenir du commerce de détail et illustre notre vision, soit d'aider les Canadiens à économiser plus et à vivre mieux, au quotidien et à l'avenir », ajoute Lee Tappenden.

En quoi le nouveau concept consiste-t'il?

Application Mon Walmart : Les clients peuvent profiter d'une expérience de magasinage simple, rapide et agréable. Ils peuvent ainsi scanner des articles et télécharger des bons de réduction numériques sur place, en plus de réaliser des économies exclusives à la succursale où ils se trouvent. La succursale offre également un accès Wi-Fi gratuit et des stations de chargement des téléphones.

La vie simplifiée avec l'allée rapide : Lorsque les utilisateurs de l'application Mon Walmart sont prêts à payer leurs articles, ils passent à l'« allée rapide » afin de scanner le code à barres lié à leur commande, de porter celle-ci au compte de carte de crédit inscrit à leur dossier et de montrer le reçu affiché à l'écran de leur téléphone à un préposé au soutien de l'« allée rapide ». Les préposés ont reçu une formation complémentaire afin d'aider les clients à utiliser aisément l'allée rapide.

Franchisés tiers : Les succursales réaménagées selon ce nouveau concept offriront aux clients une vaste gamme de nouveaux concepts dynamiques de franchises, établie selon la stratégie évolutive sur les franchisés de Walmart. Le Supercentre du quartier Stockyards donne accès aux franchisés Freshii, The Party Shop, The UPS Store, MINISO, Naoki Sushi, ainsi qu'à un restaurant McDonald's nouvellement rénové. Ces franchisés sont à l'image des tendances actuelles et émergentes et ils ont pour but de faciliter la vie de nos clients, tout en agrémentant leur expérience de magasinage.

Succursale OMNI : Le Supercentre du quartier Stockyards comporte une zone Walmart.ca attitrée, où les clients ont accès à un plus vaste choix de produits et peuvent parler à un préposé expérimenté qui pourra répondre à leurs questions sur des articles ou sur la façon de passer leurs commandes en ligne. C'est également dans cette zone que les fournisseurs en ligne pourront installer leur boutique éphémère. De plus, le nouveau prototype comporte des zones de cueillette élargies et améliorées à l'intérieur et à l'extérieur de la succursale, pour une plus grande commodité pour les clients.

Zone communautaire : Ce nouveau Supercentre comprend une aire de repos, où les clients peuvent s'asseoir pour manger et discuter avec des amis et les membres de leur famille. Ils peuvent aussi en profiter pour consulter le tableau communautaire qui affiche les dernières nouvelles, les activités et les événements.

Marché des produits frais : La section de l'épicerie, qui porte désormais le nom de « Marché des produits frais », propose un vaste éventail de fruits et de légumes de qualité supérieure, notamment des produits biologiques, ainsi que du boeuf, du poulet, du porc et des fruits de mer provenant uniquement du Canada. Pour donner au rayon de l'épicerie davantage l'apparence d'un marché, l'éclairage a été repensé et des panneaux en bois ont été fixés aux murs.

Zone familiale : La nouvelle succursale comporte deux salles d'allaitement, une section des jouets réaménagée, ainsi que la plus grande section d'articles de fête de Walmart et la seule qui offre des services sur place.

Design et aménagement épurés, plus lumineux et améliorés : Plusieurs innovations proposées dans des prototypes antérieurs de Walmart Canada seront intégrées au concept urbain pour les Supercentres, y compris des améliorations aux présentoirs de produits, à l'affichage et aux plans d'aménagement.

Espace destiné aux associés : La salle de repos a été réaménagée afin d'y inclure des sofas, des tables bistro et des stations de chargement.

Walmart Canada investit dans ses succursales physiques

Le mois dernier, Walmart Canada a annoncé son intention d'investir 200 millions de dollars dans l'amélioration de son réseau de succursales, en mettant l'accent sur la rénovation et le réaménagement de 31 succursales. L'entreprise a investi plus de 1 milliard de dollars dans la rénovation de son réseau de succursales au Canada au cours des cinq dernières années.

Pour télécharger la vidéo et les images, visitez le www.walmartcanada.ca/newsroom/media-library.

À propos du Supercentre du quartier Stockyards

La succursale compte environ 300 associés.

La superficie de cette succursale est de 139 000 pieds carrés.

Cette succursale a ouvert ses portes en janvier 2005.

Il s'agit de l'un des 135 Supercentres en Ontario .

. C'est la première succursale avec ce concept à voir le jour au pays.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et dessert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Avec plus de 85 000 associés, la Compagnie est l'un des employeurs les plus importants au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, à facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

SOURCE Walmart Canada

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 13:00 et diffusé par :