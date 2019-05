Une fromagerie artisanale locale reçoit des fonds pour augmenter sa production





QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW/ - L'industrie de la transformation des produits laitiers joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne, en produisant de bons produits nutritifs et de grande qualité pour la population canadienne.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de La Prairie, Monsieur Jean-Claude Poissant, a annoncé aujourd'hui une aide financière maximale de 361 743 $ pour la Fromagerie Les Rivières provenant du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers.

Cet investissement permettra à la Fromagerie Les Rivières d'améliorer son efficacité de production et de moderniser ses activités afin d'accroître sa production. Il permettra également à l'entreprise de réduire sa consommation en eau, ainsi que ses coûts, et à limiter le plus possible ses effets sur l'environnement. Le projet comprend l'achat et l'installation d'équipements de transformation et d'emballage et d'équipements de raffinage plus efficaces.

L'aide financière permettra à la Fromagerie Les Rivières d'offrir davantage de fromages de spécialité aux consommateurs canadiens, tout en s'approvisionnant en lait de qualité auprès des producteurs laitiers canadiens. L'entreprise s'attend à ce que ses besoins en lait doublent d'ici 2020.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers vise à aider financièrement les transformateurs laitiers pour qu'ils puissent faire des investissements qui amélioreront leur productivité et leur compétitivité, et se préparer aux changements à venir sur le marché en raison de l'Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l'Union européenne. Le programme offre des contributions non remboursables pour soutenir les projets grâce à des investissements dans les immobilisations ou à un accès à de l'expertise.

« Voici un excellent exemple d'une entreprise locale qui offre aux Canadiens des produits fromagers de première qualité fabriqués ici même au pays. Cet investissement vient s'inscrire dans le plan du gouvernement en vue de maintenir nos transformateurs laitiers de calibre mondial à la fine pointe de la technologie tout en créant des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de La Prairie

« Ce programme appuie la croissance et protège les emplois créés par les petites entreprises comme la nôtre. Fromagerie Les Rivières est une jeune entreprise familiale et la seule entreprise de transformation laitière située sur le territoire de la Ville de Québec, qui représente un grand bassin de consommateurs. La productivité accrue découlant de cette aide financière nous permettra de répondre à la demande croissante et de satisfaire les attentes de nos clients. »

- Gerry Dansereau, président, Fromagerie Les Rivières

Le Canada compte plus de 478 transformateurs laitiers qui génèrent 14,3 milliards de dollars en ventes et qui permettent de créer des emplois dont le nombre est estimé à 42 222.

compte plus de 478 transformateurs laitiers qui génèrent 14,3 milliards de dollars en ventes et qui permettent de créer des emplois dont le nombre est estimé à 42 222. Fromagerie Les Rivières est une petite entreprise familiale locale de fromages artisanaux située à Québec. On y produit un cheddar, des fromages suisses et de spécialité et on y emploie plus de 45 personnes.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, d'une valeur de 100 millions de dollars, est conçu pour aider les transformateurs laitiers à moderniser leurs activités et à améliorer leur productivité et leur compétitivité.

L'industrie laitière du Canada est également appuyée par le Programme d'investissement pour fermes laitières. À ce jour, 1 900 projets ont été jugés admissibles à un soutien financier évalué à 129 millions de dollars, pour un large éventail de projets, allant de petits investissements dans de l'équipement pour assurer le confort des vaches, à d'importants investissements liés aux systèmes de traite automatisés.

