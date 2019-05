Orone partenaire exclusif de Panini en France pour les scanners de chèques intelligents





TURIN, Italie et Paris, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panini, l'un des leaders mondiaux de la technologie de traitement des chèques annonce la signature d'un partenariat exclusif pour la distribution d'un scanner de chèque de nouvelle génération issue d'une collaboration avec Orone France, éditeur de logiciel de moyens de paiement. Ce partenariat porte sur la distribution en France de l'EverneXt, scanner de chèque intégrant une intelligence logicielle pour proposer un nouveau modèle industriel aux groupes bancaires.



Orone France et Panini ont collaboré pour définir une solution adaptée aux enjeux du marché français dans le cadre d'une transformation des usages et d'une optimisation de l'organisation des agences bancaires. Ce partenariat stratégique permet à Orone France de proposer de nouveaux schémas d'organisation, de modifier le modèle historique de la numérisation des chèques en agence et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le traitement des chèques chez les remettants.

L'EverneXt est un scanner autonome indépendant du système d'exploitation qui peut-être piloté dans différentes configurations et dans des environnements hétérogènes. Connecté en Ethernet, wifi, 3G ou 4G ou au réseau de l'entreprise, l'EverneXt en mode autonome embarque un système intelligent pour piloter tous les paramètres de la numérisation.

L'EverneXt permet aux banques :

D'alléger l'infrastructure informatique dans chaque agence

De disposer d'une technologie pour optimiser le temps de numérisation

D'assurer un pilotage centralisé du parc de scanners

Arnaud Dubois, Directeur Commercial d'Orone : « Notre partenariat avec Panini permet de proposer une offre disruptive et apporte une réponse pertinente aux enjeux du marché. L'EverneXt est une révolution technologique qui ouvre de nouvelles perspectives de digitalisation en agence bancaire et de traitement des chèques chez les remettants »

«Nous sommes ravis de travailler avec Orone France pour apporter des solutions de transformation du processus de traitement des chèques dans le réseau bancaire en France», ajoute Gabriella Scannadinari, Directrice Régionale des Ventes de Panini. «Orone et Panini partagent le même engagement en faveur de l'innovation, et nous sommes impatients de développer notre partenariat ces prochaines années.»

À propos de Panini

Fondée à Turin, en Italie, Panini a permis à ses clients de bénéficier des changements intervenus sur le marché mondial du traitement des paiements depuis plus de soixante-dix ans. Panini a une riche histoire d'innovation technologique, tirant parti de l'expertise de l'entreprise en recherche et développement. Leader du marché, les solutions de Panini sont basées sur une ingénierie de pointe et une production certifiée ISO 9001. Panini possède la plus grande base de systèmes d'imagerie de chèques au monde et offre une gamme évolutive de solutions pour les agences bancaires, avec des technologies de capture intelligente, d'authentification sécurisée du client. La société opère à l'échelle mondiale et possède des filiales directes aux États-Unis couvrant l'Amérique du Nord et au Brésil couvrant les marchés latino-américains.



Pour plus d'informations, visitez le site www.panini.com .

A propos d'Orone

Acteur engage? de la Normandy FrenchTech, Orone accompagne ses clients dans leur transformation digitale, en leur offrant des solutions globales fiables et innovantes pour piloter, faciliter et valoriser leurs flux d'informations multi canal.

Editeur de solutions logicielles de digitalisation du dossier de souscription et de dématérialisation des moyens de paiement, Orone développe et propose de nouvelles offres de rupture a? forts enjeux en inscrivant l'innovation au coeur de sa croissance.



Vous pouvez également consulter les sites www.orone.com & www.wecheck.io .

