Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec souligne la réussite de ses diplômés à Cannes

QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (Conservatoire) tient à féliciter ses diplômées Monia Chokri, Anne?Élisabeth Bossé, Evelyne Brochu et Micheline Bernard qui se sont illustrées lors du 72e Festival international du film de Cannes, de même que le pianiste et compositeur Jean-Michel Blais, ancien élève en piano au Conservatoire de musique de Trois-Rivières.

« Le corps professoral et toute la communauté du Conservatoire se joignent à moi pour transmettre nos félicitations à Monia Chokri, Anne?Élisabeth Bossé, Evelyn Brochu, Micehline Bernard et Jean?Michel Blais. La réussite internationale de ces artistes est une fierté pour tout le Québec, qui peut compter sur le Conservatoire dans sa mission de former des interprètes et des créateurs de haut niveau », a déclaré Mme Nathalie Letendre, directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, dans la foulée des événements.

La Femme de mon frère, le premier long métrage de Monia Chokri, diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2005, a remporté le prix « Coup de coeur du jury ». Le film met en vedette les comédiennes Anne?Élisabeth Bossé et Evelyne Brochu, également diplômées du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, ainsi que Micheline Bernard, diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en 2007, en 2005 et en 1977 respectivement.

Jean-Michel Blais a quant à lui reçu un prix d'honneur de l'organisme Cannes Soundtrack pour la musique originale du film de Xavier Dolan Matthias et Maxime. Il a étudié le piano au Conservatoire de musique de Trois-Rivières au début des années 2000.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.

Les établissements qui le composent sont situés au coeur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. On peut le suivre sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Youtube.

