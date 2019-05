Découvrez la programmation de la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada





Des célébrations pleines d'éclat attendent les Canadiens et les visiteurs à l'occasion de la fête du Canada!

OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a dévoilé aujourd'hui la programmation de la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada. Les célébrations, qui souligneront la nature multiculturelle, diversifiée et inclusive de la société canadienne, auront lieu les 30 juin et 1er juillet à Ottawa et Gatineau. C'est LE MÉGA PARTY de l'été que vous ne voudrez pas manquer!

Les festivités se dérouleront à trois sites officiels, soit la Colline du Parlement et le parc Major's Hill (à Ottawa) et le Musée canadien de l'histoire (à Gatineau).

Avec sa tour de la Paix, le survol des Snowbirds, l'océan de drapeaux canadiens et son ambiance électrisante, la Colline du Parlement est LE site emblématique de la fête du Canada! Toute la journée du 1er juillet, une foule d'activités y attendent les visiteurs.

Programme de la matinée sur la pelouse du côté est

Les Canadiens sont invités à arriver tôt aux célébrations de la fête du Canada pour prendre part aux diverses activités.

À 8 h : cercle pour la paix et l'amitié, une cérémonie algonquine, animée par M. Albert Dumont

À 10 h : concert du carillon de la tour de la Paix

Spectacle du midi (à compter de 12 h)

Avec l'Orchestre du Centre national des Arts, K'Naan, T. Thomason, Les Ballets Jazz de Montréal, Karim Ouellet, Shawnee et plusieurs autres, le spectacle du midi en mettra plein la vue.

Le spectacle du midi sur la Colline du Parlement sera diffusé en direct sur plusieurs plateformes d'ICI Radio-Canada et de CBC, ainsi que sur les chaînes Facebook et YouTube de Patrimoine canadien.

Spectacle du soir (à compter de 18 h 45)

Une soirée éblouissante attend les visiteurs sur la Colline du Parlement. Les artistes suivants feront vibrer la scène :

KAYTRANADA

The Strumbellas

Marie-Mai

Brett Kissel

Coeur de pirate

K'Naan

Karim Ouellet

William Prince

Crystal Shawanda

Dès 22 h, le feu d'artifice de la fête du Canada Manuvie viendra clôturer les festivités en beauté grâce à un spectacle pyromusical de 15 minutes.

ICI Radio-Canada et CBC diffuseront le spectacle du soir sur leurs diverses plateformes dans le cadre d'une émission nationale d'une durée de deux heures. Les chaînes Facebook et YouTube de Patrimoine canadien diffuseront également le spectacle en direct.

Au parc Major's Hill, les 30 juin et 1er juillet, les visiteurs pourront célébrer la diversité canadienne. Une multitude d'activités ayant pour fil conducteur la richesse de nos communautés les attendent : oeuvres d'art interactives, jeux créatifs et ludiques, animation et acrobaties.

La scène Tim Hortons accueillera plusieurs artistes, notamment CHANCES, Iskwé, Salebarbes, Said The Whale ainsi que Tyler Shaw, Corneille, Tokyo Police Club, Élage Diouf et Domeno.

Le 1er juillet, les visiteurs vivront une expérience des plus enrichissante en s'imprégnant de la culture autochtone au Musée canadien de l'histoire.

Ce site bourdonnera d'activités à la fois divertissantes, éducatives et interactives, mettant en lumière la richesse de la culture et des langues autochtones de partout au Canada. Le musée sera ouvert au public, et l'entrée sera gratuite le 1er juillet.

La scène Tim Hortons offrira une programmation artistique diversifiée avec, entre autres, DJ Shub, James Jones, Angela Gladue, Silla and Rise, Bleu Jeans Bleu et Ben Caplan.

Ailleurs au pays

Les Canadiens pourront également souligner la fête du Canada dans leur communauté, où qu'ils soient au pays. Ils pourront célébrer leur histoire, leurs réalisations et le rôle du Canada sur la scène mondiale. Une carte interactive permettra aux gens de trouver les activités offertes le 1er juillet dans leur région.

Citation

« Partout au pays, célébrons ensemble la diversité culturelle et linguistique qui contribue à rendre notre société si forte et si inclusive. Le multiculturalisme et la culture autochtone seront au coeur de la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada. Profitons de l'occasion pour apprendre à mieux nous connaître, exprimer la fierté que nous inspire notre pays et resserre les liens qui nous unissent. »

? L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le 1er juillet, les célébrations de la fête du Canada sur la Colline du Parlement auront lieu de 8 h à 22 h 30. Elles comprennent des cérémonies protocolaires et des spectacles pour toute la famille. Cette année, les célébrations soulignent la nature multiculturelle, diversifiée et inclusive de la société canadienne.

Des festivités auront lieu au parc Major's Hill, à Ottawa, les 30 juin et 1er juillet, ainsi qu'au Musée canadien de l'histoire, à Gatineau, le 1er juillet. Un éventail d'activités seront offertes aux personnes de tous âges, tandis que de talentueux artistes se produiront sur les scènes Tim Hortons.

À 22 h, le 1er juillet, le feu d'artifice de la fête du Canada Manuvie, d'une durée de 15 minutes, illuminera le ciel étoilé d'Ottawa?Gatineau.

Liens connexes

Devenez bénévole - La fête du Canada dans la région de la capitale

La fête du Canada

Le Canada en fête

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 12:31 et diffusé par :