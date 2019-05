Le secrétaire parlementaire Poissant annonce un investissement dans une entreprise détenue par des femmes à Saint-Damien-de-Buckland





Le gouvernement du Canada investit 100 000 $ pour faciliter les projets d'expansion et d'exportation d'une entreprise détenue par des femmes à Saint-Damien-de-Buckland

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND, QC, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à renforcer le pouvoir économique des femmes au moyen de sa toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat , une initiative assortie d'une enveloppe de 2 milliards de dollars qui vise à doubler d'ici 2025 le nombre d'entreprises détenues par des femmes.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Jean-Claude Poissant, a rencontré des entrepreneures et des dirigeantes d'entreprise afin de célébrer l'entrepreneuriat au féminin au Canada et de discuter de ce que fait le gouvernement fédéral pour aider les femmes à réussir.

Le secrétaire parlementaire Poissant a annoncé, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, un investissement pouvant aller jusqu'à 100 000 $ au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat dans Plastiques Moore, une entreprise détenue et dirigée par des femmes. Cet investissement aidera l'entreprise à innover, à croître et à accéder à de nouveaux marchés.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'ajoute aux mesures prises par le gouvernement du Canada pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment pour résoudre la question de l'équité salariale, réduire le coût des services de garde d'enfants et mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes est un bon choix, non seulement d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue financier. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes en améliorant leur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. Il s'agit d'un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Les femmes entrepreneures et dirigeantes d'entreprises de Saint-Damien-de-Buckland contribuent chaque jour de manière incroyable à notre économie et à nos communautés. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui prend très au sérieux la prise en main économique des femmes. De la parité salariale à la modernisation des modalités relatives aux congés parentaux, notre gouvernement agit résolument en faveur de l'égalité des sexes. Et c'est une bonne nouvelle pour le Canada et pour le Québec, car quand les femmes réussissent, nous sommes tous gagnants. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Jean-Claude Poissant

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, aidera les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra à notre gouvernement d'atteindre son objectif, qui est de doubler d'ici 2025 le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives plus larges du gouvernement qui visent à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, les congés parentaux plus souples et les services de garde d'enfants plus abordables.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait mener à une hausse de 150 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

Seulement 16 % des PME au Canada sont détenues majoritairement par des femmes.

Seulement 11,2 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME détenues majoritairement par des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor, en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

