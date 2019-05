La SCHL produit des résultats pour les Canadiens au premier trimestre de 2019





OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié son rapport financier pour le premier trimestre de 2019, lequel met en valeur sa contribution pour soutenir la stabilité du marché de l'habitation et du système financier et pour aider les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement.

La SCHL a également publié des suppléments d'information sur ses activités d'aide au logement, d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire et les obligations sécurisées, afin de fournir plus de précisions sur chacune de ces activités.

Les principaux résultats figurant ci-dessous portent sur le trimestre clos le 31 mars 2019.

Aider les Canadiens à trouver un logement qu'ils peuvent se payer et qui répond à leurs besoins

Nous avons investi 777 millions de dollars au nom du gouvernement du Canada pour produire et préserver des logements nécessaires pour les Canadiens à revenu faible ou moyen.

pour produire et préserver des logements nécessaires pour les Canadiens à revenu faible ou moyen. Nous avons fourni de l'assurance prêt hypothécaire pour plus de 39 000 logements à l'échelle du pays, soit plus de 17 000 logements de propriétaires-occupants et 22 000 logements locatifs.

Nous avons fourni 39 milliards de dollars de cautionnements au moyen de nos activités de financement hypothécaire, lesquelles appuient le secteur canadien de l'habitation dans son ensemble en offrant une source abordable et fiable aux prêteurs pour le crédit hypothécaire.

Nous avons poursuivi la mise en oeuvre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et avons notamment signé des ententes bilatérales avec l'Île-du-Prince-Édouard, l' Alberta et le Yukon dans le contexte du Cadre de partenariat FPT pour le logement afin de soutenir l'exécution des initiatives clés de la SNL.

Contribuer à la stabilité du système financier et produire des résultats pour les Canadiens

Nous avons maintenu la qualité de notre portefeuille, le taux global de prêts hypothécaires en souffrance s'établissant à 0,30 %. Le détenteur type d'un prêt hypothécaire assuré par la SCHL avait, en moyenne :

un pointage de crédit de 755;



une mise de fonds de 7,6 %;



un prix d'achat de 284 164 $.

Nous avons généré des produits de 1,48 milliard de dollars et un résultat net de 394 millions de dollars.

Les contrats d'assurance en vigueur s'élevaient à 442 milliards de dollars et les cautionnements en vigueur, à 494 milliards de dollars.

Nous avons déclaré un dividende de 505 millions de dollars payable à notre actionnaire, le gouvernement du Canada .

. Nous avons affecté du capital à nos activités commerciales conformément à notre profil de risque et aux exigences de capital réglementaires. Pour nos activités d'assurance prêt hypothécaire, notre capital disponible s'élevait à 12,2 milliards de dollars (189 % du capital réglementaire minimal) et, pour nos activités de financement hypothécaire, à 2,5 milliards de dollars.

« Au premier trimestre de 2019, nous avons aidé des Canadiens de partout au pays à accéder à un logement répondant à leurs besoins qu'ils peuvent se permettre, tout en gérant nos ressources de manière responsable et en contribuant à la stabilité du système financier. » - Lisa Williams, chef des finances

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

