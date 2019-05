Unifor choisit un représentant pour le groupe d'experts du plan de sauvetage des médias





TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le syndicat qui représente 12 000 journalistes et travailleurs des médias partout au Canada a choisi un représentant qui l'aidera à formuler des recommandations sur les pratiques journalistiques dans le cadre du plan de sauvetage du gouvernement fédéral pour la presse écrite.

« Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que nous recommandons Brad Honywill, journaliste à la retraite et militant pour les travailleurs des médias, qui offrira une perspective unique et chevronnée à ce groupe d'experts », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

La semaine dernière, le ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez a invité huit éditeurs et organisations journalistiques à se joindre à un groupe indépendant d'experts afin de formuler des recommandations au gouvernement sur la réglementation relative à la mise en oeuvre des engagements qu'il a pris auprès du secteur des médias dans le cadre du budget de mars. En tant que plus important syndicat du secteur des médias au Canada, Unifor a été choisi comme l'une des quatre organisations journalistiques.

Brad Honywill a travaillé dans le secteur canadien des médias pendant 25 ans. Il a été journaliste à l'hôtel de ville et adjoint au chef des nouvelles locales pendant neuf ans au Toronto Sun et a également travaillé pour les quotidiens The Hamilton Spectator et Windsor Star. Il a représenté des journalistes et des travailleurs des médias dans différents milieux de travail, notamment au Globe and Mail, au Toronto Sun et au Toronto Star, comme président de la section locale 87-M d'Unifor de 2006 à 2011 et plus tard comme représentant de la section locale. Il a enseigné le journalisme et les nouveaux médias au Collège Sheridan et au Collège Humber.

L'aide annoncée par le gouvernement en novembre dernier comprend une subvention pour les salaires des employés des salles de presse, un crédit d'impôt sur les abonnements numériques, et le statut d'organisme de bienfaisance pour les organisations journalistiques sans but lucratif.

« L'étendue des connaissances de Brad Honywill et sa familiarité avec les médias offriront à ce groupe d'experts toute l'expertise nécessaire pour répondre à des questions fondamentales comme "Que sont les nouvelles originales?" et "Qui sont les employés de salles de presse admissibles", a précisé Jake Moore, président du Conseil des médias d'Unifor. Il ne remettra pas des chèques aux organes de presse, comme certains politiciens ont voulu le faire croire au public. »

Le groupe d'experts se réunira dès le mois prochain et son mandat durera 30 jours. Les huit membres doivent parvenir à un consensus quant à leurs recommandations. La dernière tâche du groupe consistera à désigner les huit membres d'un deuxième groupe indépendant, lequel examinera les demandes des organisations qui cherchent à devenir une organisation journalistique admissible.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont 12 000 journalistes et travailleuses et travailleurs des médias. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

