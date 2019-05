Une étude révèle les défis en matière d'embauche, de l'affichage de poste à l'offre d'emploi





TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le recrutement n'est pas de tout repos, selon une nouvelle étude du cabinet mondial de dotation en personnel Robert Half. Plus de 600 cadres supérieurs ont mentionné que susciter l'intérêt de candidats qualifiés (32 %) et élaborer des programmes de rémunération et négocier des salaires (20 %) sont les plus importants des nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes tout au long du processus d'embauche.

Faire une offre à un candidat ne constitue pas la dernière étape du parcours de recrutement. Lorsqu'on a demandé aux cadres supérieurs de nommer la raison la plus courante pour laquelle les employés potentiels décident de ne pas intégrer leur entreprise, près de trois cadres supérieurs sur dix (28 %) ont affirmé que ces candidats avaient accepté un autre poste ou une contre-offre. Vingt-cinq pour cent des cadres supérieurs ont indiqué que des candidats avaient refusé un poste au sein de leur entreprise puisque la rémunération et les avantages sociaux ne répondaient pas à leurs attentes.

« Les entreprises ne peuvent pas se contenter de descriptions de poste ou de programmes de rémunération élémentaires pour embaucher des employés aux talents exceptionnels, a déclaré David King, président de district principal pour Robert Half. Les candidats d'aujourd'hui ont plus d'options que jamais et sont attirés par des organisations qui offrent des postes intéressants, des possibilités de croissance claires, une culture de travail positive et des avantages sociaux solides. »

« Pour une embauche réussie, il est essentiel que les entreprises se rendent visibles, a ajouté M. King. Élaborez une stratégie d'embauche bien orchestrée et active qui tire profit de réseaux de professionnels établis, d'événements liés au secteur, de médias sociaux et de services de recrutement spécialisés qui pourront vous aider à peaufiner et à gérer le processus. »

Les employeurs qui souhaitent optimiser leurs efforts de recrutement peuvent visiter le blogue de Robert Half afin d'obtenir des conseils sur la façon de contourner les principaux écueils de la dotation en personnel et d'éviter une mauvaise embauche.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de plus de 600 gestionnaires principaux dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

Au sujet de Robert Half

