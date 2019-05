Avis - Des produits de santé fabriqués par Konsar Future Nutrition Inc. pourraient poser de graves risques pour la santé





OTTAWA, le 29 mai 2019

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que tous les produits fabriqués par Konsar Future Nutrition Inc. peuvent présenter de graves risques pour la santé. Santé Canada a procédé à l'inspection du site de fabrication (situé à Dollard-des-Ormeaux, au Québec) et a constaté de graves problèmes d'insalubrité et de contrôle de la qualité. Par conséquent, Santé Canada a suspendu la licence d'exploitation de l'entreprise et l'ensemble de ses 101 licences de mise en marché, ce qui signifie que l'entreprise n'est plus autorisée à fabriquer ou à vendre ses produits au Canada.

Les licences de mise en marché visaient un éventail de produits de santé naturels, principalement des vitamines et des suppléments pour la santé, le conditionnement physique, le culturisme et la gestion du poids. Les produits peuvent porter la mention « fabriqué par Konsar Future Nutrition Inc. » ou « manufactured by Konsar Future Nutrition Inc. » et être vendus sous diverses marques (voir la liste ci-après).

Parmi les problèmes constatés sur place, mentionnons des conditions non hygiéniques généralisées comme de la rouille sur l'équipement et des fissures dans les murs et les planchers. De plus, le Ministère a constaté l'absence de mesures adéquates de contrôle de la qualité pour assurer la qualité et l'innocuité des produits, y compris l'absence de mesures liées aux essais de produits, à la stabilité des produits (durée de conservation) et à la tenue de dossiers.

À la demande de Santé Canada, le fabricant a cessé la vente de tous les produits et a procédé à un rappel de ceux-ci. Étant donné la piètre tenue de dossiers de l'entreprise, il est possible qu'elle ne soit pas en mesure de communiquer avec tous les clients pour les aviser du rappel sur les produits et que des stocks soient encore disponibles dans certains magasins de détail et en ligne. Par conséquent, Santé Canada avise les détaillants et les vendeurs en ligne que la vente de ces produits est illégale. Santé Canada encourage les Canadiens à faire usage du formulaire de plainte en ligne du ministère afin de communiquer toute information concernant la vente continue de produits touchés..

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé les produits visés.

Produits touchés

Les produits peuvent être vendus sous les marques suivantes (cette liste pourrait être incomplète) :

Athltx Science

Elle Factor - Gestion du poids

Future Nutrition

Humabolic Science

MVP Biotech

MVP Laboratories

MVP Lifestyle

MVP Nutrition

PHP Edge

Xtreme Lifestyle

Une liste complète des 101 licences de mise en marché suspendues par Santé Canada se trouve dans la Base de données des produits de santé naturels homologués (sous Champ de recherche, choisissez Détenteur de la licence, et sous Critère, entrez « Konsar Future Nutrition »).

Ce que les consommateurs devraient faire

Cessez de prendre les produits fabriqués par Konsar Future Nutrition Inc. Pour vérifier si votre produit est fabriqué par cette entreprise, lisez l'étiquette ou entrez dans la Base de données des produits de santé naturels homologués le numéro de produit naturel (NPN) à huit chiffres inscrit sur l'étiquette.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez consommé ces produits et avez des préoccupations relatives à votre santé.

Déclarez les effets indésirables associés aux produits ou déposez une plainte plainte à Santé Canada.

Ce que les entreprises qui vendent ces produits devraient faire

Cessez de vendre les produits fabriqués par cette entreprise. Il est illégal de vendre des produits de santé naturels dont les permis sont suspendus.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a suspendu la licence d'exploitation de l'entreprise et l'ensemble de ses licences de mise en marché. À la demande de Santé Canada, l'entreprise a accepté de cesser la fabrication et la vente de tous les produits de santé. Santé Canada lui a également demandé de procéder au rappel de tous ses produits.

Si d'autres préoccupations de santé étaient rapportées relativement à ce problème, Santé Canada prendra les mesures appropriées et informera les Canadiens, au besoin.

Contexte

Il est illégal de vendre des produits de santé naturels non autorisés et de réaliser certaines activités, comme la fabrication, l'emballage et l'étiquetage de produits de santé, au Canada, sans les licences et les autorisations appropriées de Santé Canada. Une licence de mise en marché indique que Santé Canada a évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité d'un produit de santé naturel. Une licence d'exploitation ou d'établissement indique que l'entreprise a mis en place des processus et des procédures qui satisfont aux exigences de Santé Canada en matière de suivi et de rappel des produits de santé naturels. La licence indique également que l'entreprise fabrique, emballe et étiquette les produits de santé naturels conformément aux bonnes pratiques de fabrication (une norme qui contribue à garantir la qualité des produits de santé vendus aux Canadiens).

