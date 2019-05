La foire 2019 China Yiwu Imported Commodities ferme ses portes après avoir enregistré un nombre d'acheteurs professionnels en hausse de 48,41% par rapport à l'an dernier





Devenue la plate-forme clé de l'ouverture au monde de la ville de Yiwu, l'édition 2019 de la foire China Yiwu Imported Commodities (Foire des produits importés), s'est achevée le 26 mai 2019 à Yiwu, en Chine.

Avec ses 50.000m2de surface d'exposition, l'édition de cette année a rassemblé des exposants de 85 pays et régions ? dont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Russie, la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, l'Inde, le Pakistan, l'Australie et la Tanzanie ? qui ont présenté plus de 100.000 variétés de produits de première nécessité couvrant les domaines de l'artisanat, des articles ménagers, des soins maternels et infantiles, des accessoires vestimentaires, de l'alimentation et des boissons.

D'une durée de quatre jours, l'événement a attiré 119.600 personnes-temps dont 48.800 acheteurs professionnels, soit 48,41% de plus par rapport à l'an dernier, venant de 81 pays étrangers et de toute la Chine.

Cette année, trois réunions de jumelage professionnel, à savoir une réunion d'achat de produits importés, une réunion d'achat de produits espagnols et une réunion d'achat de chaînes de vente au détail ont remporté un grand succès. Le groupe canadien 50N Natural Ecology a signé un contrat d'achat d'huile de lin d'un million de dollars avec un acheteur de la province chinoise du Hunan. La marque renommée de supermarchés néerlandais Albert Heijn et son système unique de fonctionnement et d'approvisionnement local ont attiré plus d'une centaine de franchisés potentiels, dont les grandes chaînes de supermarchés chinois Yonghui et Trust-Mart.

En sa qualité d'invitée d'honneur, l'Espagne était représentée par un nombre record de plus de 40 entreprises exposantes. En outre, diverses activités comme la Conférence nationale sur l'image, une dégustation de plats et de vins espagnols, l'événement artistique «España Fantastica» et une kermesse de bienfaisance, ont été organisées pour présenter l'esprit et le style typiques de l'Espagne. De plus, des zones spéciales, comme l'exposition China International Import Enterprises et l'espace Sister Cities Exchange, avaient été créées pour accroître la qualité de la Foire.

Ces dernières années, Yiwu s'est transformée à un rythme accéléré pour devenir une ville en mesure d'acheter et de vendre à l'échelle mondiale en tirant parti des nouvelles opportunités d'amélioration de la consommation intérieure et en approfondissant sa réforme des opérations d'importation. Au premier trimestre de cette année, le volume des importations de la ville a augmenté de 150%, les importations de produits de première nécessité bondissant de 811%. La Foire China Yiwu Imported Commodities continuera à contribuer à l'initiative de la nouvelle route de la soie et à renforcer sa réputation de référence chinoise en matière d'importation de produits de première nécessité.

