Grâce à des jeunes de partout au pays, nos poulains ont tous un nom!





OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est heureuse d'annoncer les gagnants du concours « Nommez un poulain ».

Les jeunes de 14 ans et moins de partout au pays étaient invités à proposer des noms originaux commençant par la lettre R. Les noms ont été choisis parmi les 2 500 propositions reçues des quatre coins du pays, ce qui comprend la proposition gagnante d'une classe.

La GRC élève des chevaux depuis 80 ans et est reconnue dans le monde entier pour l'élevage de certains des plus beaux chevaux hanovriens au Canada.

Cette année, les noms retenus ont été donnés à huit poulains nés ce printemps à la ferme d'élevage à Pakenham, en Ontario. Ces poulains pourraient un jour faire partie du célèbre Carrousel de la GRC.

« Chaque année, nous avons hâte de choisir les noms gagnants des poulains », dit le surint. Kevin Fahey, officier responsable du Carrousel et du Patrimoine. « Les noms de cette année sont parfaits pour la GRC et les poulains auxquels ils ont été donnés. Merci à tous les jeunes, parents et enseignants de partout au Canada qui ont participé à cette tradition annuelle. »

Les noms retenus sont les suivants :

Roméo - La classe de M. Drolet, École secondaire Louis-Jobin, St-Raymond (Québec)

- La classe de M. Drolet, École secondaire Louis-Jobin, (Québec) Raina - Isabelle, Wabamun ( Alberta )

- Isabelle, ( ) Rafiki - Ahmad, Red Deer ( Alberta )

- Ahmad, ( ) Ryder - Brody, Hay River (Terre-Neuve-et- Labrador )

- Brody, (Terre-Neuve-et- ) Rebel - Emily, Niverville ( Manitoba )

- Emily, ( ) Rookie - Graham, Whitehorse ( Yukon )

- Graham, ( ) Rosie - Ally, Antigonish (Nouvelle-Écosse)

- Ally, (Nouvelle-Écosse) Radar - Logan, Magog (Québec)

Tous les gagnants reçoivent un fer à cheval du Carrousel de 2019, une photo du poulain qu'ils ont nommé et un certificat signé par la commissaire de la GRC.

Pour obtenir plus d'information sur le concours ou pour savoir où le célèbre Carrousel se produira cet été, visitez le site Web de la GRC à www.rcmp-grc.gc.ca.

Lien : http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2019/grace-a-des-jeunes-partout-au-pays-nos-poulains-ont-nom

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

