Les professionnels de CGI se mobilisent et organisent le Défi rivière dans cinq villes du Québec avec la collaboration de partenaires locaux

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Samedi dernier, plus d'une centaine de professionnels de CGI ont uni leurs forces avec celles de leur famille et amis, ainsi que celles d'organismes environnementaux pour organiser le Défi rivière, une grande corvée de nettoyage des berges longeant les cours d'eau à Shawinigan, Sherbrooke, Saguenay, Montréal et Longueuil.

« Afin de démontrer notre engagement envers les générations futures et pour célébrer les liens fluviaux qui nous unissent à nos collègues de cinq villes du Québec, nous avons collectivement décidé d'organiser le Défi rivière, » a expliqué Patrick Leblanc, vice-président, Centres mondiaux de prestation de services, CGI. Cette initiative nous a donné l'occasion de contribuer à la protection de l'environnement en passant du bon temps entre collègues et en tissant des liens avec des organismes engagés dans les communautés où nous vivons et travaillons. »



C'est avec la collaboration d'organismes comme le Bassin Versant Saint-Maurice à Shawinigan, Action Saint-François à Sherbrooke, Comité ZIP Saguenay-Charlevoix et Eurêko à Saguenay et Mission 100 tonnes à Montréal et Longueuil que le Défi Rivière de CGI a été organisé.

« L'implication des entreprises est essentielle pour répondre à la situation alarmante des océans, a déclaré Jimmy Vigneux, chef de mission, Mission 100 tonnes. CGI et ses professionnels montrent l'exemple en investissant temps et ressources dans cette action environnementale d'envergure. Pour la Mission 100 tonnes, c'est un réel coup de main dans notre progression vers notre objectif de retirer 100 tonnes de déchets des cours d'eau. »

