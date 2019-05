Le Canada annonce les quatre finalistes en lice pour le grand prix de 5 millions de dollars du défi Visez haut!





VANCOUVER, le 29 mai 2019 /CNW/ - En réduisant la pollution causée par l'industrie aéronautique, nous pourrons non seulement renforcer la compétitivité et la viabilité du secteur, mais aussi contribuer grandement à la création d'une économie plus sobre en carbone. Et la mise au point de carburants d'aviation plus propres est au coeur de ces efforts.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui les quatre finalistes en lice pour le défi Visez haut! d'Impact Canada. Chaque finaliste recevra jusqu'à 2 millions de dollars pour mettre au point sa solution.

Voici les quatre finalistes :

Carbon Engineering Ltd pour son carburant d'aviation durable composé d'air, d'eau et d'électricité renouvelable (Colombie-Britannique)

Enerkem pour ses carburéacteurs durables faits à partir de biomasse agricole et forestière et de déchets solides municipaux selon une approche dite « en étoile » (Québec)

La société FORGE Hydrocarbons pour son projet de biocarburéacteur transformant les lipides en hydrocarbures ( Alberta )

) SAF Consortium pour sa production de carburant d'aviation durable à partir du CO 2 capté du gaz de cheminée et d'hydrogène à faible émission de carbone (Québec)

Le ministre Sohi a aussi annoncé que vu le succès remporté par les cinq défis actuels d'Impact Canada, un sixième défi (sur l'innovation liée aux batteries) serait dévoilé au cours des prochaines semaines.

Lancé en août 2018, le défi Visez haut! consiste en deux concours. Premièrement, le Concours d'innovation pour des carburants d'aviation verts met au défi les innovateurs canadiens de mettre au point les carburéacteurs les plus propres, économiques et durables qui soient afin de réduire encore davantage la pollution causée par le transport aérien. Les finalistes passent maintenant à l'étape, d'une durée de 18 mois, pendant laquelle ils produiront leur carburant. En mars 2021, l'équipe ayant mis au point le carburéacteur le plus durable remportera un grand prix de 5 millions de dollars pour l'aider à commercialiser son innovation.

Deuxièmement, en partenariat avec Air Canada et WestJet, le concours Vol transcanadien met au défi les fournisseurs de carburant de propulser le tout premier vol commercial transcanadien en utilisant au moins 10 % de carburéacteur élaboré au Canada. Le concours est ouvert jusqu'au 1er janvier 2021 et offre un prix de 1 million de dollars au premier producteur à relever le défi.

Le défi Visez haut! est l'un des six défis sur les technologies propres de l'Initiative Impact Canada. Ces défis ont été conçus dans le but d'inciter des esprits innovateurs à proposer des solutions originales axées sur les technologies propres, à certains des plus grands enjeux de notre pays. Ressources naturelles Canada investira donc 75 millions de dollars sur quatre ans dans les défis Femmes en tech propres, Branchés sur l'avenir, À tout casser, Visez haut!, Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel et le futur défi sur l'innovation liée aux batteries

Le ministre Sohi a fait l'annonce dans le cadre de la réunion ministérielle sur l'énergie propre et de la réunion ministérielle de Mission Innovation à Vancouver, où des ministres, des hauts fonctionnaires et des chefs d'entreprises de plus de 25 pays se sont réunis pour accélérer la marche vers un avenir énergétique propre.

Citations

« Ce défi unique, qui réunit les grands acteurs canadiens du domaine, vient appuyer une innovation formidable dans l'industrie de l'aviation. Je tiens à féliciter les finalistes du défi qui conçoivent un carburant d'aviation plus propre et contribuent ainsi à la croissance de l'économie propre de notre pays et à la création de bons emplois de classe moyenne pour les travailleurs canadiens. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Réduire les émissions du secteur de l'aviation est une priorité pour le Canada. En tant que porte-parole du gouvernement du Canada pour Impact Canada, je suis fière de voir les idées et les propositions créatives de carburants renouvelables qui ont été présentées. Félicitations aux finalistes d'avoir fait figure de chefs de file dans la réduction de notre empreinte carbone dans l'industrie de l'aviation. »

Karina Gould

Ministre des Institutions démocratiques

« Nous sommes convaincus que les défis environnementaux auxquels est confrontée l'industrie du transport aérien ne peuvent être relevés que si les acteurs du milieu s'unissent et adoptent une vision commune. L'innovation et la collaboration sont deux facteurs indispensables à l'accélération de la production et de l'intégration de carburants renouvelables dans le secteur de l'aviation. Félicitations aux finalistes du défi et merci d'avoir tant contribué à faire du Canada un futur chef de file du secteur des carburants propres. »

Kateryna Derkach

Directrice, Stratégie et développement durable, GARDN

« WestJet est toujours à la recherche de solutions pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et ce, grâce à des investissements, à la technologie et à sa volonté de placer l'efficacité au coeur de ses activités. En soutenant la création de filières pour le biocarburéacteur, comme celles proposées par les finalistes du défi Visez haut!, nous pouvons aider le Canada à prendre les rênes de la production d'un biocarburéacteur à la fois durable et économiquement viable. »

Mike McNaney

Vice-président, Affaires industrielles, commerciales et aéroportuaires, WestJet

« La mise au point de carburants d'aviation durables est un important élément du plan d'action pour le climat du secteur canadien de l'aviation. Avec à son actif huit vols de recherche et de démonstration, Air Canada est un grand champion de la collaboration pancanadienne pour la mise au point de carburants plus propres et la démonstration de leurs avantages. Toutes nos félicitations aux quatre finalistes pour leur contribution à l'avancement de ces carburants au Canada. »

Teresa Ehman

Directrice, Affaires environnementales, Air Canada

