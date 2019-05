Le centre de transfusion d'Hoxworth et Biolog-id signent un contrat de partenariat pour la gestion de l'approvisionnement en produits sanguins dans la région métropolitaine de Cincinnati





La solution Biolog-id a été mise en service pour la première fois en 2018, afin d'optimiser la distribution et la gestion des stocks des concentrés de plaquettes (CP) entre le centre de transfusion et quatre hôpitaux situés dans la région de Cincinnati.

En 2019, la solution a été étendue à la gestion des concentrés de globules rouges (CGR) pour le laboratoire de référence en immunohématologie (IRL) du centre de transfusion d'Hoxworth. Ce laboratoire procède à des essais et à des consultations dans le but d'aider les hôpitaux à résoudre les troubles sérologiques des globules rouges chez les patients.

La mise en service de Biolog-Transfusion® au centre de transfusion d'Hoxworth permet de garantir la disponibilité des concentrés de plaquettes aux hôpitaux. Elle permet également de réduire les frais de transport du centre de transfusion aux hôpitaux, de contrôler précisément la durée de conservation des concentrés de plaquettes stockés dans les hôpitaux, de s'assurer que les produits inutilisés sont renvoyés au centre et réattribués dans des délais convenables afin de permettre leur réattribution, de réduire le gaspillage des produits en général, et enfin, d'accroître le degré de conformité aux dispositions réglementaires.

« Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la solution dédiée aux plaquettes de Biolog-id et de leur équipe dévouée et professionnelle », affirme Jose A. Cancelas, directeur du centre de transfusion d'Hoxworth.

Le centre transfusionnel Hoxworth étudie actuellement la possibilité d'étendre la solution Biolog à la production ainsi qu'à l'approvisionnement des produits sanguins à l'ensemble des hôpitaux de la région connectés au centre de transfusion.

À propos du centre transfusionnel Hoxworth

Le centre de transfusion d'Hoxworth est un organisme public appartenant à l'université de Cincinnati (Ohio). Le centre Hoxworth recueille jusqu'à 90 000 dons de sang par an et dessert plus de 30 hôpitaux et de centres de soins dans les états de l'Ohio, de l'Indiana et du Kentucky.

À propos de Biolog-id

Biolog-id a conçu une solution intelligente, brevetée et basée sur la technologie RFID, pour la gestion et la traçabilité des produits de santé sensibles : produits sanguins, plasma destiné au fractionnement et chimiothérapie. Biolog-id est présent en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, dans la région Asie-Pacifique et compte 90 employés à travers le monde. Biolog-id est la propriété de son fondateur, de ses Directeurs et des Fonds Xerys.

