Les étudiants en médecine réunissent tous les partis d'opposition pour souligner l'impact des changements climatiques sur la santé





QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Des représentants de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) ont tenu aujourd'hui une conférence de presse à l'Assemblée nationale du Québec pour dénoncer l'impact des changements climatiques sur la santé des Québécois et Québécoises. Ils ont également fait part de leurs recommandations pour s'attaquer à cette problématique et améliorer la santé de la population du Québec.

La FMEQ a pu compter sur l'appui de l'ensemble des partis d'opposition dans ses démarches. Ainsi, Marie Montpetit (PLQ), Ruba Ghazal (QS) et Sylvain Gaudreault (PQ) étaient présents à la conférence de presse pour reconnaître l'enjeu des changements climatiques dans une optique de santé publique et pour appuyer les recommandations émises par les étudiants en médecine du Québec.

La FMEQ avait préalablement eu l'opportunité de présenter ses recommandations sur le sujet aux députés de l'Assemblée nationale le 2 avril dernier, dans le cadre de sa Journée d'action politique. À cette occasion, les élus ont pu prendre connaissance des résultats du travail des étudiants en médecine, qui se retrouvent dans le mémoire Le climat s'invite dans nos urgences: http://www.fmeq.ca/wp-content/uploads/2019/03/Me%CC%81moire_Impacts-changements-climatiques-sur-la-sante%CC%81_VFMML.pdf

La conférence de presse a permis d'exposer les impacts nombreux et concrets des changements climatiques sur la santé, dont les décès lors des canicules, l'augmentation de la prévalence de la maladie de Lyme et de l'asthme ou la détresse psychologique secondaire aux catastrophes naturelles. La FMEQ a également exprimé ses principales recommandations, dans le but de travailler avec le gouvernement du Québec à améliorer la santé des Québécois via la lutte aux changements climatiques.

Recommandations, en bref :

Investir 1 % des dépenses d'immobilisation du gouvernement provincial pour verdir les municipalités afin de combattre les îlots de chaleur;

Considérer l'impact environnemental des différents projets gouvernementaux, entre autres en incluant des clauses environnementales dans les appels d'offre;

Valoriser et améliorer le transport en commun.

Citations :

« La présence de tous les partis d'opposition à nos côtés nous montre l'importance qu'ils accordent à ce problème. »

- Roxanne St-Pierre-Alain, déléguée aux affaires internationales et communautaires de la Fédération médicale étudiante du Québec

« Nous proposons aujourd'hui des solutions simples, rentables et qui remplissent d'ailleurs les critères énoncés par le premier ministre et son ministre de l'environnement : elles n'augmentent pas le fardeau fiscal de la population et sont pragmatiques. »

- Roxanne St-Pierre-Alain, déléguée aux affaires internationales et communautaires de la Fédération médicale étudiante du Québec

À PROPOS DE LA FMEQ

La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) représente les 4000 étudiants en médecine des 4 facultés offrant ce programme au Québec, soit l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Université McGill. La FMEQ a aussi pour rôle de défendre et de promouvoir les intérêts collectifs spécifiques aux étudiants en médecine du Québec particulièrement en matières pédagogique, politique et sociale.

