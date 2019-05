Éclatante victoire pour IT Weapons aux prix d'excellence en affaires de Brampton





BRAMPTON, Ontario, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons, la division des services de TI de Solutions d'affaires Konica Minolta ( Canada ) Ltée, est ravie d'annoncer avoir reçu un prix d'excellence en affaires du Brampton Board of Trade.



À la cérémonie des Business Excellence Awards 2019, qui a eu lieu le 9 mai dernier, IT Weapons a remporté le prix des meilleurs services aux entreprises, catégorie partagée avec nombre d'autres candidats d'exception. Cette reconnaissance, qui aidera IT Weapons à consolider sa position de chef de file des affaires à Brampton, témoigne aussi de son attachement à la population de la ville.

« IT Weapons a toujours abordé les technologies en pensant d'abord au service à la clientèle. Constance, fiabilité, précision et rapidité : voilà notre recette, explique Jeremy MacBean, directeur du marketing et des communications d'IT Weapons. Ce prix rend hommage à notre souci constant de l'expérience client et à notre désir d'aider les autres. »

Brampton est en croissance, tout comme son secteur commercial. IT Weapons occupe une place centrale dans l'industrie des TI de la ville depuis plus de 10 ans et continue de grandir chaque année. Le prix qu'elle a reçu distingue ses pratiques commerciales de celles d'une concurrence féroce.

« C'est un privilège d'être ainsi honorés par la ville de Brampton, et nous espérons reproduire cet exploit l'année prochaine. En attendant, restez à l'affût de nos innovations! » ajoute M. MacBean.

À propos d'IT Weapons

IT Weapons, une division de Konica Minolta, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. Faites confiance à IT Weapons : elle vous aidera à simplifier votre infrastructure technologique et à transformer votre entreprise grâce à ses programmes de sécurité et de conformité de premier ordre, doublés de son service à la clientèle primé. Pour en savoir plus et rester à l'affût des dernières nouvelles technologiques, rendez-vous au www.itweapons.com/fr et suivez IT Weapons sur les réseaux sociaux : Twitter (@ITWeapons), YouTube , LinkedIn et Facebook .

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

PERSONNE-RESSOURCE



Matthew Agnew, directeur des solutions et des produits

905 494-3067

Matthew.Agnew@itweapons.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d61898d-4029-476b-8fc6-eebc83225c89

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 10:20 et diffusé par :