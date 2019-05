Le CN diffusera sur le Web les exposés de la journée des investisseurs 2019 le 4 juin





MONTRÉAL, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il diffusera sur le Web ses exposés à l'intention des investisseurs et des analystes dans le cadre de la journée des investisseurs qui aura lieu à Toronto, le 4 juin 2019.



On pourra accéder à la diffusion en direct et aux diapositives des conférenciers sur le site Web du CN, à l'adresse www.cn.ca/investorday . Les diapositives seront disponibles à 7 h 15, heure de l'Est, le 4 juin.

L'équipe de la haute direction du CN donnera une série d'exposés sur le programme stratégique du CN, qui vise à obtenir des résultats aujourd'hui tout en bâtissant pour l'avenir.

ORDRE DU JOUR (heure de l'Est)

4 juin

8 h - 8 h 45



Jean-Jacques Ruest, président-directeur général



8 h 45 - 9 h 30 Mike Cory, vice-président exécutif et chef de l'exploitation



James Thompson, vice-président Région de l'Ouest.



Derek Taylor, vice-président Région du Sud



Doug MacDonald, vice-président Région de l'Est



Jim Sokol, vice-président Mécanique



Raj Gupta, vice-président Ingénierie (réseau)



Doug Ryhorchuk, vice-président Exploitation du réseau



10 h - 11 h





Keith Reardon, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Produits de consommation

James Cairns, premier vice-président Chaîne d'approvisionnement, Transport par rail



11 h - 11 h 30



Janet Drysdale, vice-présidente Planification financière, acquisitions et intégration



11 h 30 - 12 h





Michael Foster, vice-président exécutif et chef des services informatiques et de la technologie

Michael Farkouh, vice- président Déploiement ferroviaire et technologique



13 h - 13 h 45



Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière



13 h 45 - 14 h 25



Période de questions



14 h 25 - 14 h 30 Mot de la fin de Jean-Jacques Ruest

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .



Sources Médias

Jonathan Abecassis

Directeur principal

Relations avec les médias

514 399-7956 Investisseurs

Paul Butcher

Vice-président

Relations avec les investisseurs

514 399-0052







