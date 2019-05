Avis aux médias - De la nourriture saine, diversifiée et abordable pour tous les Montréalais





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le 31 mai, la ministre canadienne de l'Agriculture visitera le Collège Dawson pour participer au Forum du Système alimentaire montréalais (SAM), où des avis seront donnés pour un plan stratégique visant à augmenter la sécurité alimentaire à Montréal.

Vendredi 31 mai :

9 h à 9 h 15 : L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre canadienne de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ouvrira la deuxième journée du Forum SAM, réunissant 200 personnes issues d'un réseau d'organismes montréalais impliqués dans la durabilité alimentaire au Collège Dawson. Ces acteurs discuteront et offriront des avis sur un plan stratégique pour 2020-2022 visant à augmenter la justice et la durabilité alimentaires à Montréal. Le plan sera prêt d'ici octobre, un après que Montréal est devenue la première ville québécoise et la première ville francophone au monde à se doter d'un conseil de politiques alimentaires.

9 h 15 à 10 h : Séance plénière sur l'accès des Montréalais à des aliments sains et locaux.

10 h à 11 h : Entrevues possibles avec :

Anna-Liisa Aunio (Transformations Hub in Food Justice and Sustainability, un pôle de recherche en justice et durabilité alimentaires) du Collège Dawson

(Bureau de développement durable) du Collège Dawson Richard Daneau (SAM et Moisson Montréal)

(SAM et Moisson Montréal) Anne Marie Aubert (SAM)

EMPLACEMENT :

Collège Dawson

Salle de réception : 5B.16

3040, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3Z 1A4

Entrez par la porte principale au 3040, rue Sherbrooke Ouest. À l'intérieur, montez les quelques marches de l'escalier; vous serez face à la bibliothèque. Tournez à droite et allez jusqu'au bout du couloir. Vous serez à la salle de réception (5B.16).

***Des places de stationnement sont disponibles pour les médias, gracieuseté de Dawson : contactez d'abord Christina Parsons de Dawson pour que la sécurité vous réserve une place.***

