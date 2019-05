Equisoft et Humania Assurance collaborent pour offrir une nouvelle solution technologique aux conseillers financiers





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Equisoft a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution innovante développée en collaboration avec Humania Assurance. Il s'agit d'une plateforme de publipostage ciblé clés en main qui s'adresse aux conseillers financiers et qui s'intègre directement au logiciel de gestion de la relation client (CRM) Kronos Finance, utilisé par plus de 12 000 conseillers au pays.

Cette fonctionnalité peut être activée et opérée par le conseiller directement dans le CRM, sur une base volontaire, afin de promouvoir le produit 5575 d'Humania, un portefeuille de produits d'assurance santé conçu pour les baby-boomers. Lancé en novembre dernier, le produit 5575 d'Humania Assurance permet à tous les Canadiens âgés de 55 à 75 ans de se protéger en cas de maladies graves, telles que le cancer ou les accidents vasculaires cérébraux (AVC), en quelques minutes et de façon très abordable. Le portail 5575.ca propose un processus simple et convivial en huit étapes qui permettent de qualifier un client avant de l'assigner à un conseiller.

« Cette collaboration avec Equisoft cadre tout à fait avec notre stratégie de tirer parti des technologies interactives et intelligentes pour offrir aux conseillers et à leurs clients des solutions innovantes, simples et efficaces », a commenté Stéphane Rochon, président et chef de la direction d'Humania Assurance. En activant l'outil, le conseiller a accès à une solution de pointe qui est automatiquement renseignée avec ses données clients et lui permet de lancer, en quelques clics seulement, une campagne courriel ciblée en fonction de leur profil. »

La plateforme intègre aussi différentes interfaces de programmation applicatives (API) qui permettent au conseiller de suivre l'avancement d'une campagne, de mesurer la performance des envois, de relancer une campagne à intervalles fixes ou d'obtenir de l'information sur les contacts ciblés.

« Nous sommes à l'ère de la personnalisation des offres et de la segmentation des communications, et les logiciels de marketing automatisé qui sont conçus pour répondre à ces besoins sont coûteux et souvent complexes à intégrer dans les processus d'affaires », a déclaré François Levasseur, vice-président senior, Canada chez Equisoft. Cette nouvelle intégration entre la plateforme CRM d'Equisoft et le logiciel eApp d'Humania est l'une des premières intégrations technologiques Prospect-to-Policy et Direct-to-Consumer mettant le conseiller au centre de la transaction avec son client. »

En contribuant à optimiser leurs flux de travail, cette nouvelle plateforme aidera les conseillers à consolider leurs liens d'affaires avec leurs clients, à leur offrir un meilleur niveau de service et à identifier de nouvelles opportunités de vente. Le CRM d'Equisoft est disponible au www.equisoft.com/fr/crm-fr.

À propos d'Humania Assurance

Humania est une mutuelle qui développe des solutions d'assurance de personnes axées sur les besoins des Canadiens depuis plus de 75 ans. Elle conçoit des couvertures d'assurance innovantes accessibles via le web de façon à simplifier et à accélérer le processus, et ce, à un prix concurrentiel. Notre mission : RENDRE L'ASSURANCE ACCESSIBLE.

À propos de 5575

Ce nouveau portefeuille de produits d'assurance pour les gens âgés de 55 à 75 ans a été lancé il y a quelques mois. Il comprendra plusieurs protections, dont la protection cancer qui permet de recevoir un montant forfaitaire suite au diagnostic d'une condition couverte. En seulement quelques minutes, un contrat est émis instantanément sur le web, et ce, sans tests médicaux.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières au monde et présente dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Les produits phares de l'entreprise comprennent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails courtiers/agents. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe grandissante de plus de 375 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. Site Web : equisoft.com

