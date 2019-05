Annonce des finalistes du prix Catalyseur 2019 pour la meilleure recrue en biotechnologie





BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui les noms des trois finalistes du prix Catalyseur pour la meilleure recrue. Il s'agit de :

- Leanne Bourgeois, chercheuse, Hyasynth Biologicals, Montréal (Québec)

- Mina Huang, étudiante stagiaire en recherche et développement ? cellules souches pluripotentes, STEMCELL Technologies, Vancouver (Colombie-Britannique)

- Thomas Pedron, développeur de logiciels d'arrière-plan, Ample Organics, Toronto (Ontario)

En tant que partenaire de RH et catalyseur de croissance dans le secteur de la bioéconomie au Canada, BioTalent Canada a lancé en 2015 le prix Catalyseur remis annuellement pour souligner l'apport des employeurs qui investissent dans les jeunes talents et récompenser les jeunes travailleurs dévoués qui joignent leur équipe grâce aux subventions salariales. Grâce au succès du Programme de stages pratiques pour étudiants, certains candidats au prix de cette année sont des étudiants qui acquièrent de l'expérience et des compétences professionnelles dans le cadre d'un programme d'apprentissage intégré en milieu de travail.

« Les entreprises du secteur de la bioéconomie profitent directement des subventions salariales pour donner l'occasion à de jeunes innovateurs de faire valoir leurs habiletés, affirme Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. Leur manière de repousser les limites de l'innovation canadienne vaut la peine d'être racontée. »

Leanne Bourgeois

Chercheuse, Hyasynth Biologicals

L'objectif principal de Hyasynth Biologicals consiste à améliorer le rendement des voies de synthèse biologique au moyen de diverses techniques de génie génétique. Cette petite entreprise en démarrage en rapide expansion compte une équipe qui intègre de nombreuses nouvelles techniques créatives. Elle vise à faire des percées qui la rendront concurrentielle et qui accéléreront la mise en marché de ses produits. Dans le cadre de la gestion de son projet, Leanne a effectué un travail exemplaire afin de surmonter des difficultés et de franchir des étapes clés pour l'entreprise. Sa première tâche était de mettre à l'essai une nouvelle technique d'édition génique qu'elle connaissait en raison de son travail précédent. Cette technique a échoué, malgré plusieurs essais. Elle a plutôt utilisé une ancienne technique plus étoffée qui a permis d'augmenter la productivité de nos souches de levure et qui l'a aidée à atteindre l'objectif principal de son stage. Grâce à cette technique, qu'elle a aussi modifiée elle-même en y intégrant les travaux récents, elle a réussi à accroître de dix fois le rendement de son aspect de la voie de synthèse biologique. Plus tard, elle compte réutiliser la nouvelle technique en l'appliquant à un autre aspect de la voie de synthèse. Dans le cadre de son travail, elle a fait preuve des compétences en gestion de projet et en leadership que nous espérons promouvoir dans l'ensemble de l'entreprise.

Mina Huang

Étudiante stagiaire en recherche et développement ? cellules souches pluripotentes, STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies est axée sur cinq valeurs fondamentales : l'innovation, la qualité, la réactivité, l'intégrité et la collaboration. Ces valeurs lui permettent de fournir le soutien et les produits de la plus haute qualité et de stimuler la recherche fondamentale et clinique à l'échelle mondiale. Pour ce faire, il est impératif que les employés adoptent et incarnent ces valeurs dans la culture de l'entreprise. Quelques semaines après le début de son stage, Mina était une ambassadrice interne de STEMCELL. Elle intégrait ces valeurs dans son propre travail, tout en cherchant à diffuser la culture de l'entreprise auprès de l'ensemble des étudiants stagiaires. Mina a agi à titre de mentore non officielle pour les nouveaux étudiants. En raison de sa curiosité scientifique naturelle, elle consacre ses temps libres à effectuer des recherches documentaires bien au-delà des exigences de son poste. Grâce à cette initiative, elle est bien outillée pour discuter des aspects de ses projets et de ceux des autres, et ce, bien mieux qu'un étudiant moyen. À mesure que des membres de son groupe se sont familiarisés avec son niveau de compréhension, elle a été considérée comme un atout précieux. Elle a rapidement acquis une réputation de leader discrète auprès des autres étudiants, ce qui lui a permis de passer du temps supplémentaire à transmettre les notions essentielles de son ensemble de compétences à sa cohorte de stagiaires. Grâce à son éthique de travail et à ses aptitudes naturelles, elle s'est intégrée très rapidement à la fois aux étudiants et aux employés à temps plein. Dans son groupe, elle a été en mesure de communiquer les résultats et a acquis d'excellentes habiletés de dépannage pour tous les aspects techniques de son projet. À la fin de son stage, Mina a non seulement incarné la culture établie de STEMCELL, mais a été en mesure de rehausser les attentes à l'égard des étudiants et des employés à temps plein.

Thomas Pedron

Développeur de logiciels d'arrière-plan, Ample Organics

La direction n'a pas tardé à constater le potentiel élevé de Tom, à la fois pour ses compétences techniques et ses habiletés de leadership. Peu après son embauche, Tom a été promu au poste de chef d'équipe d'un projet clé. Lorsqu'il a assumé ces nouvelles responsabilités, Tom a constaté plusieurs sujets de préoccupation concernant le projet. Il s'est notamment rendu compte que le projet, dans son état actuel, ne s'intégrerait pas adéquatement avec tout autre système d'Ample Organics. Cette situation a mis le projet en péril et aurait pu, au bout du compte, retarder plusieurs autres projets si elle s'était poursuivie dans son état actuel. Tom a porté la question à l'attention de la direction et, à sa suggestion, le projet en entier, y compris ses critères, son architecture et son objectif, a été réévalué, ce qui s'est soldé par une décision de relancer le projet sous une forme plus modeste, plus simple. Tout au long de la gestion de ces obstacles commerciaux, Tom a été un décideur stratégique important et a permis à l'entreprise d'économiser de précieuses ressources en informant la direction des lacunes du projet.

BioTalent Canada félicite les finalistes et salue l'audace de leurs employeurs qui ont embauché ces jeunes travailleurs exceptionnels.

Les finalistes ont été sélectionnés parmi les nombreuses candidatures reçues par un jury indépendant. Le lauréat du prix Catalyseur 2019 recevra un prix en argent de 1 000 $. Le nom du lauréat sera annoncé en juin.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire RH et le catalyseur de la croissance de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d'emploi. Visitez biotalent.ca pour en savoir plus.

