TIDAL annonce la sortie mondiale de Celebrations For Originals, le nouvel album de Prince disponible en exclusivité sur TIDAL dès le 7 juin





ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR JAY-Z ET D'AUTRES HÔTES ; POSSIBILITÉ DE PRÉ-AJOUTER L'ALBUM SUR TIDAL DÈS MAINTENANT

NEW YORK, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- TIDAL, une plate-forme mondiale de diffusion de musique et de divertissements en continu, a lancé en 2015 une série d'événements d'écoute à travers le monde permettant aux membres de découvrir le nouvel album de Prince, Originals. Tiré directement des archives musicales historiques de Prince, cet album de 15 pistes contient 14 enregistrements inédits mettant en évidence l'impact de Prince sur la musique moderne et sur la carrière de nombreux artistes. Les titres ont été sélectionnées par JAY-Z et Troy Carter, pour le compte de The Prince Estate. Dès aujourd'hui, les fans pourront pré-ajouter Originals à la section « Ma collection » sur l'application, sur leur bureau et sue le lecteur Web afin que l'album y apparaisse dès sa sortie. Les utilisateurs seront informés une fois que l'album sera disponible.

Des événements seront organisés dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Pologne et au Brésil pour célébrer la sortie de cet album très attendu.

À la sortie de HITNRUN Phase One sur TIDAL, Prince avait déclaré : « Après une seule réunion, il était clair que JAY-Z et l'équipe qu'il avait réunie à TIDAL reconnaissaient et saluaient les efforts que les vrais musiciens consacrent à leur art afin d'atteindre les meilleurs résultats possible en cette période cruciale que connaît l'industrie musicale. En outre, TIDAL nous a fait l'honneur de nous offrir un contrat non restrictif qui nous permet de continuer à pratiquer notre art comme nous avons l'habitude de le faire, et nous leur sommes extrêmement reconnaissants de son généreux soutien. »

Prince avait déjà travaillé en partenariat avec TIDAL pour une série de sorties exclusives, notamment HITNRUN Phase One, HITNRUN Phase Two, la diffusion en direct du concert de Prince Rally 4 Peace, ainsi que la série hebdomadaire Purple Pick of the Week présentant notamment de nouveaux morceaux, des exclusivités, des raretés, tous issus du « Vault » de Prince et sélectionnés personnellement par l'artiste.

« Prince a ouvert la voie en matière de la liberté artistique et de propriété. Il est l'une des personnes les plus courageuses à laquelle je puisse penser dans l'industrie. Il nous a donné pour mission, non seulement à moi, mais aussi à TIDAL, de poursuivre son combat. », a déclaré JAY-Z, « Pour une organisation dédiée à l'autonomisation des artistes, c'est un véritable honneur et une opportunité unique que de faire vivre cet héritage à travers sa musique. Cet album donnera à ses vrais fans un aperçu de ce qui se passe en coulisse. »

Dès le 7 juin, Originals sera diffusé exclusivement sur TIDAL. Dans l'optique de partager la musique de Prince avec ses fans comme ce dernier l'aurait souhaité, l'album sera disponible en streaming en qualité Master avec l'abonnement HiFi de TIDAL. Les membres pourront écouter les enregistrements exactement comme l'artiste aurait voulu que les pistes soient mixées. Les non-membres pourront essayer TIDAL grâce à une offre spéciale disponible sur TIDAL.com/Prince.

Liste des titres originaux :

Titre de la chanson Année de première sortie (Artiste : Album - Année) Année d'enregistrement par Prince 1. Sex Shooter Apollonia 6 : Apollonia 6 - 1984 1983 2. Jungle Love The Time : Ice Cream Castle - 1984 1983 3. Manic Monday The Bangles : Different Light - 1985 1984 4. Noon Rendezvous Sheila E.: The Glamorous Life - 1984 1984 5. Make-Up Vanity 6 : Vanity 6 - 1982 1981 6. 100 MPH Mazarati : Mazarati - 1986 1984 7. You're My Love Kenny Rogers : They Don't Make Them Like They Used To - 1986 1982 8. Holly Rock Sheila E. : Krush Groove (OST) - 1985 1985 9. Baby, You're a Trip Jill Jones : Jill Jones - 1987 1982 10. The Glamorous Life Sheila E. : The Glamorous Life - 1984 1983 11. Gigolos Get Lonely Too The Time : What Time Is It? - 1982 1982 12. Love... Thy Will Be Done Martika : Martika's Kitchen - 1991 1991 13. Dear Michaelangelo Sheila E. : Romance 1600 - 1985 1985 14. Wouldn't You Love to Love

Me? Taja Sevelle : Taja Sevelle - 1987 1981 15. Nothing Compares 2 U The Family : The Family - 1985 1984

À propos de TIDAL

TIDAL est une plate-forme mondiale de musique et de divertissement détenue par des artistes qui permet à ces derniers et à leurs admirateurs d'être plus près grâce à du contenu original unique et des événements exclusifs. Disponible dans 53 pays, le catalogue du service de diffusion en continu compte plus de 60 millions de chansons et 250 000 vidéos de haute qualité, des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de listes de lecture soigneusement sélectionnées, et permet la découverte d'artistes par l'intermédiaire de TIDAL Rising. Ses propriétaires s'étant engagés à créer un modèle plus durable pour l'industrie musicale, TIDAL offre les abonnements premium et HiFi, qui incluent des enregistrements MQA (Master Quality Authenticated).

