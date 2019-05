/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Canada et les dirigeants de la Première Nation de Grassy Narrows signeront un protocole d'entente établissant les prochaines étapes à suivre pour répondre aux besoins de santé à long terme de la communauté/

Equisoft a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution innovante développée en collaboration avec Humania Assurance. Il s'agit d'une plateforme de publipostage ciblé clés en main qui s'adresse aux conseillers financiers et qui s'intègre...

Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé l'emploi de TECENTRIQ® (atézolizumab) en association avec le bévacizumab, le paclitaxel et le carboplatine pour le traitement de première intention du cancer...