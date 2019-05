L'entreprise canadienne de technologie de paiement Nuvei annonce son intention ferme de déposer une offre de 889 M$ US pour acquérir SafeCharge, une société cotée sur le marché AIM





MONTRÉAL, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei, une entreprise montréalaise de technologie de paiement, a annoncé avoir déposé une offre au comptant pour acquérir l'ensemble du capital-actions, émis ou non encore émis, de SafeCharge International Group Limited (« SafeCharge ») pour la somme de 5,55 $ US par action ordinaire, ce qui établit la valeur diluée du capital-actions à 889 M$ US (soit 1,19 G$ CA ou 699 M£, selon les taux en vigueur au moment de l'annonce) (l'« Acquisition »).



SafeCharge, une société enregistrée à Guernesey et ayant des bureaux au Royaume-Uni, en Europe, au Mexique, en Israël et en Asie, fournit des services de paiement omnicanal qui vont de l'acquisition et l'émission de cartes au traitement des paiements et qui sont soutenus par des solutions de pointe en matière de gestion du risque. Sa plateforme de paiement exclusive et pleinement intégrée se connecte directement à tous les principaux réseaux de cartes, dont Visa, MasterCard, American Express et UnionPay International, de même qu'à plus de 150 méthodes locales de paiement.

Nuvei estime que si l'Acquisition se réalise, elle lui permettra d'améliorer ses plateformes de paiement en tirant parti des technologies hautement avancées et novatrices mises au point par SafeCharge, et de renforcer ainsi sa capacité d'accéder au marché. Après l'Acquisition, le siège social mondial du groupe élargi sera situé dans la ville canadienne de Montréal.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'un regroupement de SafeCharge et Nuvei, transaction qui permettra de créer un leader mondial de grande envergure dans le domaine des solutions de technologie de paiement », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous sommes d'avis que la plateforme technologique mise au point par SafeCharge est exceptionnelle et qu'elle servira de tremplin pour continuer à faire croître nos affaires combinées et fournir à nos clients et à nos partenaires les meilleurs produits et services du genre. Enfin, nous avons très hâte d'accueillir l'équipe de direction chevronnée et les employés de SafeCharge au sein de la famille Nuvei. »

Vous pouvez consulter l'annonce formelle (l'« Annonce ») et la documentation associée sur le microsite de Nuvei à l'adresse https://e.nuvei.com/disclaimer/ [en anglais]. Le présent communiqué de presse doit être lu parallèlement avec le texte intégral de l'Annonce, et sous réserve de celui-ci.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le tout premier collectif d'experts-conseil en paiement. Nous fournissons des solutions de paiement complètement prises en charge et conçues pour favoriser le succès de nos partenaires. Grâce à notre appui, les organisations de vente indépendantes (ISO), les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique bénéficient de toute la technologie, de l'expertise et de l'accompagnement dont ils ont besoin pour se démarquer. Soutenus par notre plateforme technologique globalement intégrée, nous visons à bâtir un réseau qui permet à nos partenaires de réellement prospérer. Nous mettons tout notre savoir-faire à contribution afin de devenir votre partenaire technologique de paiement sur lequel vous pourrez compter et développer votre entreprise. Pour en savoir plus : www.nuvei.com

Renseignements supplémentaires

