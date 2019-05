Tumipampa : ententes d'exploitation et d'achats conclues avec des mineurs artisanaux





MONTRÉAL, 29 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d'or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer la signature d'ententes relativement à l'exploitation et l'achat de matériel minéralisé en provenance de sa propriété Tumipampa avec un groupe de mineurs artisanaux de la région.



Dynacor a développé une expertise de plus de 20 ans à travailler au Pérou avec des centaines de mineurs artisanaux oeuvrant partout au pays. Ces ententes sont les premières conclues avec des mineurs artisanaux sur une de ses propriétés.

L'entente d'exploitation signée par sa filiale péruvienne Minera Veta Dorada SAC "Veta Dorada'', autorise ce groupe de mineurs à exécuter des travaux d'extraction sur une section de 5,7 hectares dans la zone des veines à haute teneur où Dynacor a réalisé d'importants programmes d'exploration souterraine dans le passé.

Le groupe de mineurs artisanaux a débuté ses travaux d'extraction à la mi-mai et les premières livraisons sont prévues au cours des prochains jours. Tout le matériel minéralisé produit par ces mineurs sera acheté par Veta Dorada à des conditions négociées et sera ensuite acheminé et traité à son usine de traitement à Chala.

Le secteur d'exploitation artisanale faisant l'objet de cette entente est situé à l'extérieur de la zone d'exploration prévue lors de la prochaine campagne de forage à Tumipampa (zone de minéralisation disséminée et bréchiée).

Exploration Tumipampa

La Société a déposé une demande pour un nouveau permis d'exploration couvrant une plus grande section de la propriété. Cette demande de permis a été déposé au MEM en mars 2018 et nous sommes toujours en attente de l'octroi de ce permis. Les travaux de forages commenceront dès la réception de celui-ci.

PROFIL DE DYNACOR

Dynacor est une société payant des dividendes et ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience. En 2018, la Société a produit 81 314 onces d'or, soit un record annuel et une augmentation de 1.8% par rapport à 2017 (79 897 onces) incluant de l'or étiqueté ??PX impact", qui est vendue à petite prime sur la valeur du marché par notre client/partenaire du programme à ses clients directs. La totalité de la prime PX-impact est investie dans les communautés de nos fournisseurs de minerais, dans des projets reliés à santé ou l'éducation.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PREVISIONS EMISES

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Dynacor (TSX: DNG / OTC: DNGDF)

Site web : http://www.dynacor.com

Twitter : http://twitter.com/DynacorGold

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Jean Martineau

Président et chef de la direction

Mines d'or Dynacor inc.

625 boul. René-Lévesque O., bureau 1105

Montréal, Québec H3B 1R2

Tél.: (514) 393-9000 Dale Nejmeldeen

Directeur, Relations avec les investisseurs

Mines d'or Dynacor inc.

Tél. : (604) 492-0099

Cellulaire : (604) 562-1348

Courriel : nejmeldeen@dynacor.com

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 08:05 et diffusé par :