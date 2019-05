/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Dévoilement des lauréats de la région de la Côte-Nord/

L'Association de l'Énergie du Québec annonce la nomination de monsieur Éric Tetrault à la présidence de l'organisation. L'AEQ procédera également sous peu à la nomination d'un directeur général et d'un contrôleur des finances. Le conseil...

Les journalistes sont invités à assister au 44e congrès de l'Association des économistes québécois. Amorcée depuis plusieurs années, l'évolution démographique pèse sur le potentiel de l'économie québécoise et sur sa capacité à générer une croissance...

Des entreprises de la Côte-Nord ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles recevront un prix Innovation. La Direction...