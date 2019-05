Hambourg accueille des Rotariens du monde entier : Convention internationale du Rotary 2019 en Allemagne du Nord





HAMBOURG, Allemagne, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Au cours des prochains jours, la ville de Hambourg en /Allemagne sera transformée en « Ville Rotary » avec le rassemblement de plus de 25 000 Rotariens du monde entier du 1er au 5 juin à Hambourg pour leur réunion internationale annuelle. L'évènement est considéré comme l'un des congrès les plus prestigieux et les plus internationaux du monde et touche le coeur, non seulement de la communauté rotarienne, mais aussi celui de la ville hôte et de ses résidents.

La convention internationale du Rotary est haute en couleurs, diverse et cosmopolite. Dans l'esprit du slogan « Saisissez l'instant », les Rotariens participant à la convention de Hambourg initieront des projets, échangeront leurs points de vue et travailleront ensemble pour un monde meilleur.

« Hambourg est connue comme étant la porte sur le monde et, avec 25 000 personnes de 170 pays attendus à la convention, Rotary est enthousiaste à l'idée d'amener le monde à Hambourg », a déclaré Barry Rassin, président de Rotary. « Nous avons hâte de présenter la ville à nos membres de l'étranger et de familiariser la communauté avec les Rotariens locaux qui agissent pour contribuer à un monde meilleur. »

Outre la convention qui se tiendra dans les halls d'exposition de Hambourg-Messe, les Rotariens pourront également apprécier à Hambourg un programme d'accompagnement complet qui offrira notamment des circuits à vélo, une réception d'ouverture à la Chambre de Commerce, un tour à la voile sur le lac Alster, ainsi que des concerts Rotary exclusifs à l'Elbphilharmonie, la nouvelle salle de concert emblématique de Hambourg. Les participants à la convention pourront s'immerger dans une ville de la musique véritablement européenne et découvrir l'une des destinations culinaires les plus passionnantes d'Allemagne, d'innombrables attractions touristiques maritimes, une vie nocturne légendaire, une abondance de culture, ainsi que des scènes de start-ups et médiatiques dynamiques.

Les résidents de Hambourg pourront de surcroît entrer en contact avec la communauté du Rotary car les membres de l'organisation seront présents dans certains des sites les plus renommés de la ville avec des stands d'information et des évènements qui fourniront des informations sur divers projets.

Complément d'information sur la convention : http://riconvention.org/en/hamburg et sur Hambourg : www.hamburg-travel.com.

