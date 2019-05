« Movin'On Summit», le sommet mondial de la mobilité durable, s'installe pour une troisième année à Montréal





Sous le thème « de l'ambition à l'action », les solutions pour la création d'un écosystème multimodal seront au coeur des discussions

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans moins d'une semaine que s'ouvriront officiellement les portes de la 3e édition du sommet mondial sur la mobilité durable, « Movin'On Summit » à Montréal aux studios Grandé situés au 1854 rue le Ber à Montréal du 4 au 6 juin 2019.

Créé et inspiré par Michelin, cet événement est porté par le Fonds de Dotation Movin'On, avec C2 comme partenaire organisateur. Le Sommet Movin'On est la vitrine et le centre de convergence par excellence pour tous les leaders du monde académique, politique, des villes et des affaires, qui veulent identifier et mettre en place des solutions concrètes pour répondre aux grands défis de la mobilité et pour partager les meilleures pratiques ainsi que les plus récentes technologies dans ce domaine.

L'édition 2019 mettra l'accent sur cinq thèmes phares :

Décarbonation et qualité de l'air Société et transport urbain multimodal Technologies innovantes Transport de marchandises multimodal Économie circulaire

De nombreux invités de marque et experts de ces secteurs seront présents dans le cadre de l'ouverture et fermeture officielle du Sommet ainsi que durant toutes les journées de l'événement dont notamment la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, M. Luis Alfonso De Alba, diplomate mexicain et envoyé spécial pour le Sommet sur le climat de 2019, M. Pierre Cannet, responsable des Programmes Climat, Énergie et Villes durable du Fonds mondial pour la nature (WWF) de France ainsi que le nouveau président du Groupe Michelin, M. Florent Menegaux.

Le programme prévoit de nombreuses conférences menées par les meilleurs leaders d'opinion de ces divers domaines qui partageront, sur les nombreuses scènes leur passion, leur vision et leur savoir. De plus, durant les journées de l'événement, les participants pourront participer à de nombreuses activités toutes aussi intrigantes et surprenantes les unes que les autres.

Activités incontournables du Sommet Movin'On, les participants seront invités à se laisser déstabiliser par les trois labs qui sont voués à l'idéation expérimentale. Le « Slow-Lab » permettra d'explorer le potentiel de la lenteur et accéder à de nouvelles modalités d'apprentissage, de création de sens et de pensée critique. Le lab « dans le noir » mettra au défis les participants de résoudre des problèmes ensemble dans l'obscurité. Le lab Pivot invitera à une prise de connaissance de la force, de l'interconnexion et de la résilience.

Viennent s'ajouter aux labs, les cinq zones thématiques où les participants seront projetés dans un monde technologique où les partenaires de l'événement présentent ce leur contribution à la mobilité de demain. Quant à elles, les sessions de travail, sous forme de discussions de groupe « Think and Do Tank », ou de présentations dirigées par un expert de renom, engageront les participants dans une activité collaborative dérivée de leur domaine d'expertise.

Les « braindates », des rencontres ciblées, lors desquelles les participants sont jumelés en fonction de leurs intérêts communs. Ces rencontres constructives de 30 minutes se distinguent par leur aspect personnalisé reposant sur l'expertise de spécialistes du jumelage qui seront sur place pour vous présenter ceux avec qui vous pourriez avoir des atomes crochus.

Essais routiers des véhicules de demain

L'expérience mobilité embarque les participants pour un voyage dont ils se souviendront longtemps. Ils pourront monter à bord des tout derniers véhicules autonomes qui ne sont pas encore sur le marché, prendre place dans les autobus électriques à émissions nulles, essayer les bicyclettes et les motos.

Les représentants des médias auront aussi la chance de conduire et tester sur le site dans le cadre de L'expérience mobilité le 4 juin de 14 h à 15h30 ou le 6 juin de 10h à 11h30, entre autres, la Toyota Mirai, la BMW I8 Roadster, la BMW IS3 REX. Les journalistes intéressés à faire les essais routiers doivent s'inscrire rapidement en cliquant ici.

Pour en apprendre davantage sur les conférenciers invités, la programmation, les nombreuses activités du sommet mondial de la mobilité durable, Movin'On, un seul endroit, https://summit.movinonconnect.com

ACCRÉDITATION ET DEMANDE D'ENTREVUE :

Pour toute demande d'accréditation veuillez cliquer ici.

