Gala ARISTA 2019 - Onze membres de la relève d'affaires québécoise récompensés

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Jeune Chambre de commerce de Montréal est heureuse de dévoiler les lauréats du 42e concours ARISTA. Présenté par BMO Groupe financier et présidé cette année par M. Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia, ce concours met de l'avant le talent de jeunes entrepreneurs et professionnels des quatre coins du Québec, tout en leur offrant un réseau et des possibilités de rayonnement exceptionnelles.

« Nous avons été particulièrement impressionnés par la qualité des projets présentés par ces dix lauréats ainsi que par leur motivation et leur sens de l'innovation. Nous sommes très fiers, compte-tenu des 400 candidatures qui ont été examinées tout au long de ce concours, de voir que la relève d'affaires québécoise est bien présente et très prometteuse. » - explique Selena Lu, présidente de la JCCM.

Voici les lauréats de cette 42e édition :

Jeune cadre du Québec :

Katherine Clerdonna , Directrice générale GSI Prestige;

Anne-Marie Jolicoeur , Consultante en communication et nouveaux médias

Ernest Jr. Edmond, cofondateur, et président Les Ballons Intensifs

Dominic Gagnon , Co-Fondateur, Technologies Connect&GO;

Ryan Hillier , Chef de la direction et cofondateur, NOVAlex;

Jacob Charbonneau , Président-directeur général Volenretard.ca

Simon Gervais-Boyer , Président et chef du développement Gestion KnightsBridge Inc.

Roxanne Sayegh , Co-fondatrice et directrice générale Cinéma Moderne;

Patrick Doyle , Président DOYLE optométristes & opticiens

Shawn Young , Cofondateur et Président-directeur général Classcraft ;

Katherine Clerdonna , Directrice générale GSI Prestige;

La JCCM et Molson Coors ont également profité de l'occasion pour souligner le leadership et l'implication d'Alexandre Forest, en lui remettant le Prix Reconnaissance John Molson 2019. Ancien membre de la JCCM, impliqué dans plusieurs comités organisateurs, il a fondé deux groupes de jeunes philanthropes : les Jeunes premiers pour le Théâtre du Nouveau Monde et les AmbaHahassadeurs de l'École Nationale de l'humour. Il siège entre autres sur le Conseil d'administration de la LNI, s'est impliqué par le passé dans des organisations telles que Force Jeunesse, les Jeunes Ambassadeurs de l'OSM et la Jeune scène d'affaires de la Fondation de l'École supérieure de ballet du Québec. Il est avocat chez Gowling WLG et vient tout juste d'être nommé le 154e bâtonnier du Barreau de Montréal, faisant de lui le plus jeune bâtonnier de l'histoire de Montréal. La JCCM est fière de compter sur un leader comme lui dans ses rangs.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de quatre grands partenaires qui ont à coeur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, Énergir et la Ville de Montréal.

