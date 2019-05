En ce mercredi 29 mai, trois professeurs et un chercheur de l'Université TÉLUQ à l'Acfas





QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, trois professeurs de l'Université TÉLUQ ainsi qu'un chercheur postdoctoral contribueront à l'avancement de la science à la 87e édition du Congrès de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), qui se tient à l'Université du Québec en Outaouais.

Tout d'abord, Diane-Gabrielle Tremblay, de l'École des sciences de l'administration, participe à la session Enjeux de la recherche en santé et bien-être en milieu rural en y présentant une communication intitulée « Enjeux de la recherche partenariale-collaborative : quelques grands constats et questions ». Il y sera question des enjeux de la recherche partenariale. Les caractéristiques des acteurs et leurs modalités de collaboration ou de partenariat seront également évoquées, ainsi que les effets potentiels ou réels de ce type de recherche.

Cette présentation aura lieu à 8 h 45 au Cégep G.-Roy, local 2.001.

Suivra Michel Umbriaco, du Département Éducation, avec une communication ayant pour titre « Les administrateurs-trices universitaires entre le mythe d'un âge d'or et celui de Sisyphe », à l'intérieur du thème Systèmes d'enseignement supérieur : vision prospective, enjeux et tensions. Dans le cadre d'une recherche de l'Équipe de recherche sur les administrations universitaires, une centaine d'entrevues ont été réalisées avec des administrateurs d'universités du Québec (recteurs, vice-recteurs, secrétaires généraux, etc.). À la suite de la publication récente de premières données sociodémographiques de cette recherche, quelques données préliminaires tirées de verbatim d'entrevues seront présentées.

Cette présentation aura lieu à 9 h 05 au pavillon A.-Taché, local C0426.

Par la suite, Mathieu Bégin, chercheur postdoctoral, sera à la session L'apprenant citoyen pour y parler de ce sujet : « Dans quelle mesure la production de vidéos numériques sur des problèmes sociaux peut-elle participer au développement de la compétence citoyenne des adolescents??» La recherche présentée vise à évaluer les compétences médiatiques d'adolescents, dans un contexte de production d'une vidéo sur la cyberintimidation.

Cette présentation aura lieu à 14 h 50 au pavillon L.-Brault, local B1004.

Enfin, Lise Parent, du Département Science et Technologie, présentera deux communications. La première, à l'intérieur du thème Urgences planétaires, énergétiques et agroalimentaires : enjeux de recherches, de politiques et de démocratie, a pour titre « Herbicides à base de glyphosate : état des lieux et enjeux de santé, de recherche, d'évaluation scientifique, de politiques publiques et de démocratie. Où loge le Canada? », en collaboration avec Louise Vandelac (UQAM), Patricia Monnier (Université McGill) et Claude Émond (Université de Montréal et UQAM).

Cette présentation aura lieu à 13 h 45 au Cégep G.-Roy, local 2.315.

La seconde, sur le thème Pesticides : impacts sur la santé et l'environnement, est intitulée « Quelques éléments de réflexion sur des stratégies de transition pour préserver la biodiversité et la santé des écosystèmes aquatiques en milieu agricole » et est présentée en collaboration avec Louise Vandelac et Marie-Hélène Bacon, toutes deux de l'UQAM. Au Québec, les programmes de suivi de la qualité de l'eau démontrent, depuis près de 25 ans, une dégradation marquée et croissante des cours d'eau en milieux agricoles à dominance, notamment, de maïs et de soya. Lise Parent et ses collègues tenteront de dégager quelques éléments de réponse à la lumière des travaux qui examinent les effets de pesticides sur la qualité des eaux de tributaires rejetés dans le fleuve Saint-Laurent.

Cette présentation aura lieu à 16 h 10 au pavillon L.-Brault, local A2401.

Programme du 87e Congrès de l'Acfas

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 06:45 et diffusé par :