Se fabriquer ses dentiers soi-même: c'est maintenant possible





LAVAL, QC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - D'après des experts, le Québec est considéré comme le tiers monde dentaire.

L'Institut de la statistique du Québec (ISQ) nous apprend que 1,2 million de québécois n'ont plus de dents naturelles et que 84% d'entre eux n'auront plus d'assurance pour remplacer leurs dentiers usés, cassés ou mal ajustés. Ils devront ainsi porter des prothèses délabrées ou pas de prothèse du tout, jusqu'à la fin de leurs jours.

Le vieillissement de la population n'améliorera pas cette situation.

Grâce à un concept inventé par un prothésiste dentaire, la fabrication de dentiers économiques et de qualité est rendue accessible à toute personne sans expérience et relativement habile de ses mains.

Sur ce site web, une adolescente de 13 ans fabrique des prothèses dentaires pour la première fois, grâce à ce concept:

www.faisdesdents.com

Pierre Anthian, le prothésiste dentaire derrière cette innovation, a eu cette idée lors d'un voyage humanitaire dans la jungle du Yucatan, où il fabriquait bénévolement des prothèses dentaires aux plus défavorisés.

Il réalise aujourd'hui que le tiers monde dentaire touche aussi l'Occident et que de nombreuses personnes n'ont plus les moyens d'avoir de nouveaux dentiers. Pour cette raison il vient de créer la trousse ''Fais des dents'', une sorte de ''IKÉA dentaire'', qui contient tous les outils et matériaux nécessaires, accompagnés de son expertise expliquée sur un vidéo, pour qu'un novice puisse faire ses prothèses lui-même, en 2 heures, facilement et à petit prix (20% du prix moyen demandé par les dentistes ou denturologistes)

Ce travailleur humanitaire, ancien élu municipal de Laval (2013-2017), travailleur de rue (il a fondé la Chorale de l'Accueil Bonneau de 1996 à 2003), et récipiendaire de l'Ordre National du Mérite de la République française et de la médaille du bénévolat de l'Assemblée Nationale du Québec pour son activisme social, a déclaré: ''Après 41 années à me concentrer sur l'anatomie des dents, je souhaite maintenant me pencher sur la vulnérabilité de ceux qui les porteront et ainsi contribuer à reconstruire les sourires et la dignité des plus négligés de la Société''.

SOURCE Fais des dents

Communiqué envoyé le 29 mai 2019 à 06:25 et diffusé par :