The Langham Hotels & Resorts présente son nouveau logo et sa campagne de marque mondiale: "Celebrate The Everyday"

The Langham Hotels & Resorts dévoile aujourd'hui son nouveau logo et sa campagne de marque afin de renforcer son solide positionnement au sein du segment de l'hôtellerie ultra-luxe. Grâce à l'utilisation de vidéos, de photos et de plateformes d'expérience numérique, la campagne "Celebrate The Everyday", en phase de développement depuis un an, puise dans la renommée de la marque The Langham pour mettre en scène les célébrations les plus marquantes d'une vie.

"À l'heure où la marque The Langham étoffe son portefeuille d'hôtels dans le monde entier, nous voulions une campagne d'exception définissant les moments les plus précieux, qui caractérisent le véritable luxe et l'essence même de nos hôtels", déclare Stefan Leser, PDG de Langham Hospitality Group.

"Tout au long de l'année écoulée, nous avons écouté nos clients et nous avons eu des entretiens soutenus sur ce qu'ils attendent de leur expérience en hôtellerie de luxe, et la réponse était sous nos yeux: nos clients se rendent à The Langham pour créer des souvenirs heureux pour leur avenir. Ils savent que leurs occasions les plus spéciales, en petit ou grand comité, recevront tous nos soins et toute notre attention. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a de plus grand honneur pour un hôtelier de pouvoir organiser intégralement ces célébrations et de jouer un rôle dans la création de souvenirs magnifiques pour nos clients."

De plus, la nouvelle campagne reprend un élément que M. Leser considère comme essentiel pour la réussite à long terme de The Langham dans le cadre d'une approche en pleine évolution à l'égard du luxe: sensibiliser la clientèle vis-à-vis de la marque en tant qu'enseigne ultra-luxe afin d'illustrer la réalité des services exemplaires et des produits inégalés des hôtels The Langham.

"Nos hôtels recueillent sans cesse des notations et des évaluations très favorables parmi nos clients", souligne M. Leser. "Toutefois, nous avons découvert qu'un grand nombre d'entre eux décrivent The Langham par des termes tels que "un secret bien gardé" et "un trésor caché". Bien que flatteurs et élogieux, ces descriptions nous ont incité à rehausser la perception minimisée du public à l'égard de la marque afin de mettre en adéquation la réalité éprouvée des expériences de luxe positives offertes par Langham. C'est pour cela que nous avons décidé d'amplifier l'aspect marketing dans cette campagne, qui générera à son tour des retombées bénéfiques pour la société en termes de valorisation de la marque."

Unique en son genre parmi les précédentes plateformes de la marque, qui approchaient avec un angle fantasque des scénarios de contes de fées, la campagne "Celebrate The Everyday" comporte des vignettes d'instants précieux de nos clients durant leurs séjours. Celles-ci ont été intégrées et recréées dans l'histoire de la protagoniste, qui se remémore ses plus beaux souvenirs à The Langham (ex. un dîner surprise pour deux dans un restaurant cantonais étoilé au Michelin, un pique-nique familial improvisé sur une terrasse de jardin baignée de soleil, un week-end heureux entre amis dans une suite), des scènes imprégnées d'énergie cinétique, avec une bande-son entraînante, et les nuances de rose propres à Langham.

Si la nouvelle campagne semble totalement différente de la précédente, qui offrait des modèles prenant des poses alanguies et détachées dans des robes de soirée resplendissantes, M. Leser indique que cela est purement intentionnel: "Nous voulions que "Celebrate The Everyday" se détache des postures empruntées et reflète plutôt les fantaisies festives, parfois spontanées, enjouées et une pointe irrévérencieuses, de nos clients."

Et d'ajouter: "Évoluer dans le luxe ne signifie pas être guindé, conventionnel et morne. En fait, c'est même l'inverse. Je pense que le vrai luxe réside dans la liberté d'exprimer la gaieté et l'humour, et The Langham aide à créer et à partager ces moments touchants de nos clients."

Filmée sur site et à proximité des hôtels The Langham à Londres, New York, Chicago, Hong Kong, et Sydney, la vidéo de la marque a été dirigée par la griffe créative du réalisateur Alex Delgado, avec des réalisations emblématiques telles que Lane Crawford, Ippolita et Revlon, le réalisateur Ernest J. Martin (Barneys New York et Bergdorf Goodman) et le célèbre photographe de portrait Tom Craig (Vogue, Louis Vuitton, Vanity Fair et Net-a-Porter.)

La campagne "Celebrate The Everyday" sera déployée en plusieurs phases au niveau mondial durant toute l'année, via des publications imprimées, des sites en ligne, LanghamHotels.com, des nuitées et des réseaux sociaux.

Le nouveau logo Langham s'inspire du patrimoine britannique prononcé de la marque, qui remonte à l'ouverture du Prince of Wales, à Londres en 1865. Connu en tant que le premier grand hôtel d'Europe, The Langham accueillait à l'époque des soirées raffinées et des dîners flamboyants; parmi les convives notables figuraient Oscar Wilde, Sir Arthur Conan Doyle, Marie Louise de la Ramée, ainsi que des membres de la royauté européenne.

