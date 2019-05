BMO Groupe financier annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2019





Points saillants des résultats financiers

Comparaison du deuxième trimestre de 2019 et du deuxième trimestre de 2018 :

Bénéfice net de 1 497 millions de dollars, en hausse de 20 %; bénéfice net ajusté 1 de 1 522 millions, en hausse de 4 %

BPA 2 de 2,26 $, en hausse de 22 %; BPA ajusté 1, 2 de 2,30 $, en hausse de 5 %

Revenus nets 3 de 5 652 millions de dollars, en hausse de 8 %

RCP de 13,6 %, en hausse de 12,6 %; RCP ajusté 1 de 13,9 %, comparativement à 14,9 %

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 176 millions de dollars, comparativement à 160 millions pour l'exercice précédent

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 11,3 %

Dividende de 1,03 $, en hausse de 0,03 $ par rapport au trimestre précédent, et en hausse de 7 % par rapport à l'exercice précédent

Comparaison du premier semestre de 2019 et du premier semestre de 2018 :

Bénéfice net de 3 007 millions de dollars, en hausse de 35 %; bénéfice net ajusté 1, 4, 5 de 3 060 millions, en hausse de 6 %

BPA 2 de 4,54 $, en hausse de 38 %; BPA ajusté 1, 2 de 4,62 $, en hausse de 7 %

Revenus nets 3 de 11 243 millions de dollars, en hausse de 7 %

RCP de 13,6 %, en hausse de 11,0 %; RCP ajusté 1 de 13,9 %, comparativement à 14,4 %

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 313 millions de dollars, comparativement à 301 millions pour l'exercice précédent

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - Pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2019, BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé un bénéfice net comptable de 1 497 millions de dollars, ou 2,26 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 1 522 millions, ou 2,30 $ par action.

« Le rendement élevé continu de BMO ce trimestre témoigne du bon dynamisme à l'échelle de notre plateforme aux États-Unis et de nos Services bancaires aux entreprises Amérique du Nord, illustrant notre approche différenciée en matière de croissance des relations clients. Pour la première moitié de l'exercice, le bénéfice par action ajusté a augmenté de 7 %, et la contribution de notre segment américain au bénéfice ajusté de BMO s'élève à 35 % », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Cette croissance est appuyée par notre assise financière solide, un environnement de crédit stable et la résilience soutenue des économies canadienne et américaine. Nous prenons des mesures rigoureuses pour faire croître chacun de nos groupes, notamment en optimisant nos équipes et en élaborant des solutions novatrices qui améliorent l'expérience client. Ces mesures renforcent la fidélité et la confiance des clients à notre égard et positionnent la Banque en vue d'une croissance à long terme », a conclu M. White.

Le rendement des capitaux propres s'est situé à 13,6 %, en hausse par rapport à 12,6 % pour l'exercice précédent et, après ajustement, il s'est établi à 13,9 %, comparativement à 14,9 % pour l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires a atteint 16,4 %, en hausse par rapport à 15,6 % un an plus tôt et, après ajustement, il a été de 16,4 %, comparativement à 18,0 % un an plus tôt.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,03 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2019, soit 0,03 $, ou 3 %, de plus qu'au trimestre précédent, et de 0,07 $ par action, ou de 7 %, de plus qu'il y a un an. Le dividende trimestriel de 1,03 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 4,12 $ par action ordinaire.

1) Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les PCGR. Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail, pour toutes les périodes indiquées, dans la section intitulée Mesures non conformes aux PCGR, où sont également présentés ces mesures non conformes aux PCGR et leurs plus proches équivalents selon les PCGR. 2) Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du bénéfice par action (BPA) dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. Le BPA est calculé au moyen du bénéfice net après déduction des dividendes sur les actions privilégiées. 3) Les revenus nets sont présentés après avoir retranché des revenus d'assurance les sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI). 4) Le bénéfice net comptable du premier trimestre de 2018 tenait compte d'une charge de 425 millions de dollars (339 millions de dollars américains) liée à la réévaluation de nos actifs d'impôt différé nets aux États-Unis découlant de l'entrée en vigueur de la loi américaine Tax Cuts and Jobs Act. 5) Le bénéfice net comptable du deuxième trimestre de 2018 comprenait une charge de restructuration de 192 millions de dollars après impôts (260 millions avant impôts), laquelle se rapporte principalement aux indemnités de départ, en raison d'une mesure continue mise en place à l'échelle de la Banque visant à simplifier notre façon de travailler, à favoriser une efficience accrue et à investir dans les technologies pour faire évoluer nos activités. Les coûts de restructuration figurent dans les charges autres que d'intérêts des Services d'entreprise. Note : Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis.

Notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2019, y compris nos états financiers consolidés intermédiaires non audités de la période close le 30 avril 2019, est disponible dans son intégralité à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'à l'adresse www.sedar.com.

Aperçu des résultats des groupes d'exploitation pour le deuxième trimestre

PE Canada

Le bénéfice net comptable s'est élevé à 615 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 27 millions, ou de 5 %, et, après ajustement, il s'est élevé à 615 millions, ce qui correspond à une hausse de 26 millions, ou de 5 %, par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net ajusté exclut l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Les résultats témoignent d'une bonne croissance des revenus qui a été contrée en partie par une hausse des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Au cours du trimestre, nous avons remporté deux prix de « banque modèle » de Celent pour 2019, soit le prix pour la mise en oeuvre d'un centre de services de paiement qui souligne l'implémentation de la nouvelle plateforme de paiement de BMO, laquelle est une plateforme technologique qui regroupe en un seul endroit divers services de paiement, permettant d'offrir de nouveaux produits plus rapidement et ce, à moindres coûts, ainsi que le prix de mise en oeuvre d'une innovation pour le programme InnoV8, qui teste et développe des idées qui facilitent et transforment le cheminement financier d'un client, et qui a servi de modèle à de nombreuses solutions numériques primées en matière de services bancaires et a fait l'objet de plusieurs demandes de brevet. Ces prix témoignent de notre engagement à créer et à investir dans des services afin de mieux soutenir nos clients.

PE États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est accru de 58 millions de dollars, ou de 17 %, pour s'établir à 406 millions et, après ajustement, il a atteint 417 millions, ayant progressé de 58 millions, ou de 16 %, par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Le bénéfice net comptable s'est accru de 35 millions de dollars américains, ou de 13 %, pour s'établir à 306 millions de dollars américains et, après ajustement, il a atteint 314 millions de dollars américains, ayant progressé de 35 millions de dollars américains, ou de 12 %, par rapport à l'an dernier, en raison surtout d'une bonne croissance des revenus et d'une diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances, ces facteurs ayant été en partie annulés par une hausse des charges.

Pour la troisième année d'affilée, BMO Harris Bank a été reconnue comme un des meilleurs employeurs au chapitre de l'égalité pour les personnes LGBTQ selon l'indice d'égalité en entreprise (Corporate Equality Index, ou « CEI ») de 2019, à savoir l'étude comparative nationale aux États-Unis administrée par la Human Rights Campaign Foundation et son rapport sur les politiques et les pratiques mises en oeuvre par les entreprises pour favoriser l'égalité des personnes LGBTQ. Le CEI de 2019 évalue les politiques et les pratiques en vigueur à l'égard des personnes LGBTQ, notamment celles visant la protection contre la discrimination au travail, les avantages accordés au conjoint de fait, les prestations de soins de santé qui tiennent compte des besoins des transgenres, les programmes de connaissances et l'interaction avec la communauté LGBTQ.

BMO Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable, qui s'est chiffré à 305 millions de dollars, a augmenté de 9 millions, ou de 3 %, et, après ajustement, il a atteint 315 millions, ce qui signifie une hausse de 8 millions, ou de 3 %, par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine s'est élevé à 226 millions et, après ajustement, il a atteint 236 millions, ce qui est relativement identique au résultat de l'an dernier, étant donné que l'incidence de la forte croissance des revenus nets d'intérêts et l'amélioration des marchés boursiers ont été contrebalancées en majeure partie par les investissements de croissance ciblés et par une diminution des commissions sur le rendement lié à la gestion d'actifs. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 79 millions, ce qui signifie une hausse de 10 millions, ou de 14 %, imputable essentiellement aux variations favorables des marchés.

Selon le sondage sur la satisfaction des courtiers à l'égard de leur cabinet mené en 2019 par le journal Investment Executive, 90 % des conseillers de BMO Nesbitt Burns ont révélé qu'ils recommanderaient leur cabinet.

BMO Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est situé à 249 millions de dollars et, après ajustement, il s'est situé à 253 millions, contre 286 millions à la fois pour le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des coûts d'intégration des acquisitions. La vigoureuse performance du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés et la hausse des revenus générés par le secteur Produits de négociation ont été largement compensées par une charge au titre des indemnités de départ et par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

BMO Marchés des capitaux a été nommé chef de file de l'année, obligations pour le développement durable, par Environmental Finance pour son rôle dans le marché des obligations sous-souveraines où son modèle en matière d'obligations pour le développement durable s'est imposé. Nous avons également été nommés la meilleure banque d'investissement au monde dans le secteur des mines et métaux pour la dixième année d'affilée par le magazine Global Finance.

Services d'entreprise

La perte nette comptable et la perte nette ajustée des Services d'entreprise se sont situées à 78 millions de dollars pour le trimestre considéré, comparativement à une perte nette comptable de 272 millions et à une perte nette ajustée de 78 millions pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les résultats ajustés enregistrés pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent ne tiennent pas compte d'une charge de restructuration après impôts de 192 millions et des coûts d'intégration des acquisitions. Les résultats ajustés n'ont pas changé en raison surtout d'une réduction des charges qui a été contrebalancée par une diminution des recouvrements de pertes sur créances.

Les résultats ajustés que renferme la section qui présente un aperçu des résultats des groupes d'exploitation sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.

Capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO se situait à 11,3 % au 30 avril 2019. Ce ratio a diminué comparativement à 11,4 % à la fin du premier trimestre, la croissance des résultats non distribués ayant été plus que compensée par la forte croissance des activités et par la légère incidence d'autres variations des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires.

Dotation à la provision pour pertes sur créances

Le total de la dotation à la provision pour pertes sur créances, établi à 176 millions de dollars, a augmenté de 16 millions, par rapport à la même période de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux a diminué de 22 millions, passant de 172 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent à 150 millions, en raison essentiellement de la baisse des dotations enregistrées pour PE États-Unis, laquelle découle essentiellement d'un recouvrement sur un prêt aux entreprises. Une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 26 millions a été enregistrée au trimestre à l'étude en regard d'un recouvrement de pertes sur créances de 12 millions enregistré à la même période de l'exercice précédent.

Mise en garde

Les sections ci-dessus contiennent des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Documents déposés auprès des organismes de réglementation

Nos documents d'information continue, y compris les documents intermédiaires, le Rapport de gestion annuel, les états financiers consolidés audités, la Notice annuelle, l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations, sont accessibles sur notre site Web, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs, sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com, et dans la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au www.sec.gov.



La Banque de Montréal utilise une marque unifiée reliant toutes les sociétés membres de l'organisation. La Banque de Montréal et ses filiales sont désignées par l'appellation BMO Groupe financier. Ainsi, dans le présent document, les appellations BMO et BMO Groupe financier désignent la Banque de Montréal et ses filiales.



Mesures non conformes aux PCGR

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et ont été établis à partir d'états financiers préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Les résultats et mesures sont également présentés après ajustement de manière à exclure l'incidence de certains éléments, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessous. Les résultats et mesures qui ne tiennent pas compte de l'incidence des variations des cours de change entre le dollar canadien et le dollar américain sur les activités que nous menons aux États-Unis sont des mesures non conformes aux PCGR (il y a lieu de se reporter à la section Change pour l'analyse des répercussions des variations des cours de change sur nos résultats). La direction évalue le rendement à l'aide de mesures et résultats comptables et de mesures et résultats ajustés, et considère qu'ils sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs et qu'ils procurent aux lecteurs une meilleure compréhension du point de vue de la direction sur la performance. Le fait de recourir à un tel mode de présentation donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments précis sur les résultats des périodes indiquées et de mieux évaluer les résultats compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et n'ont donc pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables avec des mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.

Mesures non conformes aux PCGR

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2019 T1-2019 T2-2018 Cumul 2019 Cumul 2018 Résultats comptables









Revenus 6 213 6 517 5 580 12 730 11 218 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (561) (926) (332) (1 487) (693) Revenus, déduction faite des SCVPI 5 652 5 591 5 248 11 243 10 525 Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances (176) (137) (160) (313) (301) Charges autres que d'intérêts (3 595) (3 557) (3 525) (7 152) (6 925) Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 881 1 897 1 563 3 778 3 299 Charge d'impôts sur le résultat (384) (387) (317) (771) (1 080) Bénéfice net 1 497 1 510 1 246 3 007 2 219 BPA ($) 2,26 2,28 1,86 4,54 3,29 Éléments d'ajustement (avant impôts) 1)









Coûts d'intégration des acquisitions 2) (2) (6) (4) (8) (8) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3) (30) (31) (29) (61) (57) Coûts de restructuration 4) - - (260) - (260) Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice comptable avant impôts (32) (37) (293) (69) (325) Éléments d'ajustement (après impôts) 1)









Coûts d'intégration des acquisitions 2) (2) (4) (2) (6) (5) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3) (23) (24) (23) (47) (44) Coûts de restructuration 4) - - (192) - (192) Réévaluation des actifs d'impôt différé nets aux États-Unis 5) - - - - (425) Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice net comptable après impôts (25) (28) (217) (53) (666) Incidence sur le BPA ($) (0,04) (0,04) (0,34) (0,08) (1,03) Résultats ajustés









Revenus 6 213 6 517 5 580 12 730 11 218 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (561) (926) (332) (1 487) (693) Revenus, déduction faite des SCVPI 5 652 5 591 5 248 11 243 10 525 Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances (176) (137) (160) (313) (301) Charges autres que d'intérêts (3 563) (3 520) (3 232) (7 083) (6 600) Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 913 1 934 1 856 3 847 3 624 Charge d'impôts sur le résultat (391) (396) (393) (787) (739) Bénéfice net 1 522 1 538 1 463 3 060 2 885 BPA ($) 2,30 2,32 2,20 4,62 4,32

1) Les éléments d'ajustement ont, en règle générale, été pris en compte par les Services d'entreprise, sauf dans le cas de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et de certains coûts d'intégration des acquisitions qui, eux, ont été imputés aux groupes d'exploitation. 2) Les coûts d'intégration des acquisitions associés aux activités de Financement de matériel de transport qui ont été acquises ont été imputés aux Services d'entreprise puisque l'acquisition touche à la fois PE Canada et PE États-Unis. Les coûts d'intégration de l'acquisition de KGS-Alpha sont présentés dans BMO Marchés des capitaux. Les coûts d'intégration des acquisitions sont pris en compte dans les charges autres que d'intérêts. 3) Ces charges sont imputées aux groupes d'exploitation en tant que charges autres que d'intérêts. Les montants avant et après impôts de chaque groupe d'exploitation sont présentés aux pages 16, 17, 19, 21 et 23 de notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2019. 4) Au deuxième trimestre de 2018, nous avons comptabilisé une charge de restructuration, laquelle se rapporte principalement aux indemnités de départ, en raison d'une mesure continue mise en place à l'échelle de la Banque visant à simplifier notre façon de travailler, à favoriser une efficience accrue et à investir dans les technologies pour faire évoluer nos activités. Les coûts de restructuration figurent dans les charges autres que d'intérêts des Services d'entreprise. 5) Charge liée à la réévaluation de nos actifs d'impôt différé nets aux États-Unis découlant de l'entrée en vigueur de la loi américaine Tax Cuts and Jobs Act. Pour obtenir des renseignements plus détaillés, il y a lieu de se reporter à la section Estimations comptables critiques - Impôts sur le résultat et actifs d'impôt différé à la page 119 du Rapport annuel de BMO pour 2018. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude. Les résultats ajustés que renferme ce tableau sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2019 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles, nos attentes concernant notre situation financière ou le cours de nos actions, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et les résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, et elles comprennent des déclarations de notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « viser » et « pouvoir ».

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, le marché de l'habitation au Canada, les marchés financiers ou du crédit faibles, volatils ou illiquides, les fluctuations des taux d'intérêt et des cours de change, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, la législation et les interprétations fiscales, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous oeuvrons, les changements de législation ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, les procédures judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, notre capacité à mettre en oeuvre nos plans stratégiques, de conclure des acquisitions et d'intégrer les entreprises acquises, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les estimations comptables critiques et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, les modifications de nos cotes de crédit, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les répercussions des éclosions de maladies sur les économies locales, nationales ou mondiale, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, les changements technologiques, la sécurité de l'information et la cybersécurité, y compris la menace de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de modèle, le risque juridique et réglementaire, le risque d'entreprise, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation, à la section Gestion globale des risques, qui débutent à la page 78 du Rapport annuel de BMO pour 2018 et à la section Gestion des risques figurant dans le présent document, sections qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider nos actionnaires à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont présentées dans le Rapport annuel de BMO pour 2018 dans la section Évolution de la situation économique et perspectives, et ont été mises à jour dans la section Survol et perspectives économiques paraissant ailleurs dans le présent document. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine ainsi qu'à la conjoncture de marché globale, et à leur effet combiné sur nos activités, sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, en général et pour le secteur des services financiers, nous utilisons principalement les données économiques historiques fournies par les administrations publiques, les liens passés entre les variables économiques et financières ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale. Il y a lieu de se reporter à la section Survol et perspectives économiques de notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2019.

