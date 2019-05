2 pour 1 sur plusieurs activités pour le lancement de la saison estivale au Vieux-Port de Montréal





MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Vieux-Port de Montréal lance la saison estivale les 1 et 2 juin prochain avec plusieurs expériences offertes en promotion 2 pour 1 pendant toute la fin de semaine!

Parmi les expériences proposées :

Voiles en voiles Bateau-Mouche Écorécréo (quadricycles, Segway) Écorécréo (pédalos) MTL Zipline Phare du Bota Bota, spa-sur-l'eau SOS Labyrinthe Le cinéma IMAX® TELUS

De plus, il y aura sept expériences de bouffe et de magasinage. Le lancement estival du Vieux-Port présenté par Natrel sera l'occasion idéale pour les Montréalais et les visiteurs d'essayer une foule d'activités en bonne compagnie! Cliquez ici pour connaitre la liste complète des expériences!

Une plage gratuite et animée

Nouveautés 2019 : À partir du 22 juin, la Plage de l'Horloge sera gratuite, à l'exception de certains événements spéciaux. La plage sera en effet animée avec des soirées DJ de Feux les soirs de Feux Loto-Québec ainsi que les mardis dès 18 h avec des séances de Yoga au rythme des flots (du 25 juin au 27 août).

Une programmation de calibre international

En plus du retour du Cirque du Soleil et de son spectacle phare Alegria, le Vieux-Port sera l'hôte d'une première mondiale très attendue : PY1 présente Au-delà des échos. La pyramide de Lune Rouge accueillera ses premiers visiteurs dès le 1er juin. En septembre, le Vieux-Port sera l'hôte du Tour des Champions Longines, une compétition équestre de saut d'obstacles de calibre international. Montréal rejoint ainsi des villes comme Paris, Londres, Berlin, Rome et Doha pour accueillir les meilleurs cavaliers du monde.

Les amateurs de bouffe seront choyés avec le retour d'événements populaires comme Un goût des Caraïbes (11 au 14 juillet), le Grand Poutinefest de Montréal (6 au 11 août), le Grand Ribfest de Montréal (13 au 18 août), le festival Orientalys (22 au 25 août) et une délicieuse nouveauté : le Tacofest MTL (31 août au 2 septembre). Cliquez ici pour connaitre l'ensemble de la programmation estivale.

Une destination familiale par excellence

À quelques minutes de marche seulement, il y a la Grande Roue de Montréal, la tyrolienne urbaine MTL Zipline, SOS Labyrinthe, et Voiles en Voiles, un concentré d'activités familiales qui saura ravir toute la famille. Le Centre des sciences quant à lui présente l'exposition interactive Araignées -- De la peur à la fascination et un film IMAX au poil : Super chiens 3D. Le Bateau-Mouche, Amphibus, Aventures Wet Set MTL et Jet St-Laurent offrent de belles occasions de respirer l'air du large tout en gardant une vue magnifique sur Montréal. Avec une offre alimentaire aussi délectable que diversifiée comprenant le Marché des Éclusiers, Muvbox, Europea Mobile, Snowaii et la Scena, la famille au grand complet pourra se régaler entre deux expériences estivales mémorables! Visitez notre salle de presse électronique pour obtenir des photos!

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités participatives, culturelles et reposantes de même que scientifiques grâce au Centre des sciences de Montréal. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, Eska, Natrel, Sleeman, TELUS, Rythme 105.7, 92.5 The Beat, 96.9 CKOI et le 98.5 FM. www.vieuxportdemontreal.com

