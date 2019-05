Bud Light Canada célèbre la Fierté avec ses canettes aux couleurs de l'arc-en-ciel offertes en édition limitée au profit de Rainbow Railroad





Bud Light s'associe à un organisme canadien de défense des droits de la personne et s'engage à verser un maximum de 100 000 $ pour appuyer le travail de Rainbow Railroad, qui aide les personnes LGBTQ+ persécutées à fuir le harcèlement et la violence.

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son programme d'inclusion et de soutien de la communauté LGBTQ+, Bud Light Canada s'associe à l'organisme de bienfaisance international canadien Rainbow Railroad, qui appuie les personnes LGBTQ+ à risque dans le monde entier depuis 2006, pour lancer une canette en édition limitée, aux couleurs de l'arc-en-ciel, pour célébrer la Fierté.

Bud Light remettra un montant maximum de 1,45 $ à Rainbow Railroad pour chaque caisse en édition limitée vendue par certains détaillants du Canada entre le 21 mai et la fin juillet, pour appuyer son travail et aider des personnes à fuir la persécution sanctionnée par l'état et à trouver refuge en lieu sûr en contribuant au financement de leurs frais de déplacement d'urgence.

En plus de troquer son bleu emblématique pour une palette de couleurs inspirée par l'arc-en-ciel du drapeau de la Fierté, Bud Light a également modifié son logo pour mettre en évidence les lettres LGBT+.

« Bud Light est une bière qui réunit les gens - elle est vraiment faite pour tous, et c'est pourquoi nous sommes emballés par cette initiative qui célèbre non seulement l'inclusion, mais qui a aussi des répercussions positives », a déclaré Todd Allen, vice-président marketing des Brasseries Labatt du Canada. « Nous appuyons la Fierté au Canada depuis plus de 20 ans, et nous nous réjouissons de cette occasion de toucher encore plus de gens et d'avoir un impact positif au sein de la communauté. »



« Nous sommes très heureux et inspirés de nous associer à Labatt pour célébrer la Fierté avec cette magnifique canette aux couleurs de l'arc-en-ciel », a signifié Kimahli Powell, directeur général de Rainbow Railroad. « Nous ne pourrions réaliser notre travail et sauver des vies sans ce genre de soutien généreux. Et nous avons plus que jamais besoin de soutien. »

« En 2018, nous avons aidé près de 200 personnes à fuir la peur et à cheminer vers la liberté, a ajouté M. Powell. Mais nous continuons à concentrer nos efforts sur les personnes que nous ne pouvons pas aider, faute de fonds. Jusqu'à maintenant, nous avons reçu plus de 1 000 demandes d'aide en 2019, ce qui nous permet de croire que le nombre de demandes doublera par rapport à l'année dernière. »

En plus de son partenariat avec Rainbow Railroad, en tant que commanditaire officiel de Toronto Pride et d'AIRES LIBRES à Montréal, Bud Light annoncera également une série d'autres initiatives pendant tout le mois de juin, et par la participation de son char allégorique au défilé de Toronto Pride le 23 juin.

À propos de Bud Light

Bud Light est brassée au Canada depuis 1986 à partir d'orge maltée et de houblon de qualité supérieure, qui lui confèrent sa saveur douce et légère et sa finale vive. Cette gamme de bières, qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, comprend maintenant des bières aromatisées, ainsi que deux Radlers. Pour en savoir plus, visitez www.budlight.ca ou suivez-nous sur Facebook.com/BudLightCanada.

À propos de Rainbow Railroad

Rainbow Railroad est un organisme de bienfaisance international dont le siège social est situé à Toronto et qui aide les personnes LGBTQI qui cherchent à fuir la violence et la persécution sanctionnées par l'état dans des pays où le fait d'être LGBTQI est un crime. Rainbow Railroad fournit de l'information, des contacts, et contribue au financement des frais de déplacement et des autres frais connexes. Pour en savoir plus sur les mesures que prend Rainbow Railroad pour aider à sauver la vie de personnes LGBTQI, visitez www.RainbowRailroad.com ou suivez-nous sur Facebook.com/RainbowRailroad.

SOURCE Bud Light Canada

