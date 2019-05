La résidence pour retraités Chartwell Greenfield Park célèbre son ouverture et l'arrivée de ses premiers résidents





GREENFIELD PARK, QC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - En présence de la mairesse de Longueuil, Madame Sylvie Parent, et de plusieurs personnalités et membres de la communauté, les représentants de Chartwell et de son partenaire constructeur et promoteur EMD - Batimo ont procédé hier à l'inauguration du tout nouveau complexe pour retraités Chartwell Greenfield Park. Il s'agit d'un des projets les plus originaux conçus à ce jour par les spécialistes en résidences pour retraités puisqu'il intègre harmonieusement 24 allées de quilles, l'héritage du fameux Salon de quilles Champion qui occupait auparavant le site.

Dans une atmosphère conviviale, près de 300 invités s'étaient rassemblés pour célébrer l'aboutissement de ce projet, témoignage d'une collaboration réussie entre les partenaires. Les futurs résidents et leurs familles ont pu découvrir en avant-première les aires communes, ses espaces aérés et son décor inspiré des aspects récréatifs de la vie à la retraite.

« Aujourd'hui, après des mois de développement et de travaux, nous sommes heureux d'accueillir nos résidents à Chartwell Greenfield Park et de leur dévoiler un nouveau milieu de vie invitant et stimulant. Conçu pour répondre au besoin de proximité, nos résidents et leurs familles tireront profit de cet endroit avantageusement situé aux abords de nombreux services de santé, dont l'Hôpital Charles-Le Moyne, et près des voies d'accès et des infrastructures de transports collectifs », a fait remarquer Marie-France Lemay, vice-présidente aux services opérationnels de Chartwell pour le Québec.

La nouvelle résidence compte au total 368 appartements dont la majorité a été conçue pour les retraités actifs et autonomes et 35 pour les personnes semi-autonomes, avec services de soins personnels et d'assistance pour une approche personnalisée et humaine en matière de santé. Les résidents peuvent profiter de nombreuses aires communes au goût du jour parmi lesquelles on retrouve un studio d'artisanat, une salle d'exercice, une salle de yoga, un café-bistro, de nombreux salons et espaces communs, un cellier ainsi qu'une salle de jeux pour les enfants.

«?Avec sa localisation enviable à l'entrée du boulevard Taschereau, tous les commerces et services sont facilement accessibles », a renchéri Francis Charron, président de Batimo et vice-président d'EMD Construction. « De plus, en intégrant 24 allées de quilles modernisées au sein même du complexe, la résidence fait perdurer la tradition du Salon de quilles Champion, lieu prisé dans la communauté locale depuis les années 60. Les résidents, leurs proches et le grand public pourront se rassembler et continuer à tisser des liens », a-t-il ajouté.

À quelques jours de la grande ouverture de la résidence prévue le 3 juin prochain, les retraités, tout sourire, étaient heureux de se retrouver dans leur futur chez-soi et de profiter de ce moment privilégié pour s'informer auprès des employés sur la vie en résidence et la gamme de services et de programmes qui y seront offerts, tout en se délectant d'un cocktail et de petites bouchées.

À propos de Chartwell

Chartwell est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Avec plus de 200 résidences pour retraités dans quatre provinces, il s'agit du plus important propriétaire et exploitant de résidences pour aînés du Canada. Conformément à sa vision, Chartwell est dédiée au MIEUX-ÊTRE des retraités et s'engage à offrir à ses résidents un style de vie heureux, sain et valorisant.

À propos d'EMD - Batimo

Chef de file dans l'industrie de la construction et du développement immobilier au Québec, EMD -- Batimo est un promoteur-constructeur-exploitant offrant une intégration verticale sophistiquée, une approche qui permet à l'entreprise de créer des milieux de vie de grande qualité, tant pour les clients que pour les partenaires. Grâce à une équipe solide comptant plus de 420 employés passionnés et engagés, EMD -- Batimo a réalisé depuis 2006 des projets totalisant 1,2 milliard de dollars à titre de développeur et opérateur et a présentement 1,5 milliard dans son carnet de commandes. L'entreprise continue également d'établir des partenariats stratégiques afin de poursuivre son plan de croissance et explorer d'autres marchés. Sa raison d'être est de faire la différence dans la vie des gens.

