Tourisme Montréal et l'Association des hôtels du Grand Montréal saluent le dépôt du projet de loi visant à moderniser le statut de la Régie des installations olympiques (RIO)

MONTRÉAL, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal et l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) saluent avec enthousiasme le dépôt du projet de loi 15 par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, visant à modifier le statut de la Régie des installations olympiques (RIO) pour en faire une Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique. Ce projet de loi permettra à la nouvelle société d'État d'être plus flexible et agile pour mieux développer des partenariats plus durables et d'exploiter pleinement son potentiel commercial, événementiel et récréotouristique. Il s'agit d'une démarche essentielle pour le développement du pôle olympique et touristique qui générera des retombées économiques pour la métropole et pour l'ensemble du Québec.

« En tant qu'organisme fédérateur du milieu touristique montréalais, Tourisme Montréal est heureux de soutenir cette démarche qui, à moyen terme, donnera un élan assuré à la hausse de l'achalandage touristique dans l'Est-de-l'Île, notamment autour d'un symbole fort de Montréal, ville olympique internationale. Les investissements prévus pour les prochaines années autour de ce pôle touristique augmentent le potentiel de la tenue des événements majeurs, sportifs ou culturels, des congrès et des salons internationaux. Le Parc olympique ainsi constitué aura dans l'avenir toute la collaboration de la part de Tourisme Montréal », a souligné Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Ce projet de loi vient donner au Parc olympique les moyens de jouer pleinement son rôle de leader dans la redynamisation du secteur de l'est de Montréal. C'est une excellente nouvelle! », a souligné la présidente-directrice générale de l'AHGM, Eve Paré.

