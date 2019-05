Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor ont remporté le « German Innovation Award 2019 » (« Prix de l'innovation 2019 allemand »)





La société Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890), un innovateur mondial chef de file en matière de produits et de technologie LED, a annoncé que les LED à spectre naturel de sa gamme SunLike ont remporté le « German Innovation Award 2019 » (« Prix de l'innovation 2019 allemand ») dans la catégorie « Solution d'éclairage ». Présenté par le Conseil du Design allemand, le prix reconnait les produits et les solutions de différentes industries qui offrent des avantages et une valeur ajoutée supplémentaires par rapport à la solution précédente.

Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor sont les premières LED au monde à produire une lumière correspondant étroitement au spectre de la lumière naturelle du soleil, fournissant un éclairage centré sur l'humain en atteignant un pic de lumière bleue inférieur similaire à la courbe spectrale solaire possible pour réduire la réflexion diffuse et l'éblouissement. Les sources de lumière générées par les LED de la série SunLike montrent plus précisément la couleur des objets tels qu'ils apparaitraient sous une lumière naturelle. Elle est optimisée pour reproduire au plus près le spectre de lumière naturel et le rendu des couleurs de CRI-97 - proche de l'indice CRI-100 de la lumière solaire, et supérieure à l'indice CRI-80 des LED conventionnelles.

Les LED à spectre naturel de la série SunLike ont été co-développées en combinant la technologie des semi-conducteurs optiques de Seoul Semiconductor avec la technologie TRI-R de Toshiba Materials. Le concept original de la technologie TRI-R, soutenue par Toshiba Materials, est défini comme étant « la lumière la plus proche de celle du soleil pour le bien-être humain ». La technologie TRI-R permet de reproduire le spectre de la lumière naturelle du soleil à l'aide d'une technologie de source lumineuse LED blanche. TRI-R est une marque déposée de Toshiba Materials Co., Ltd.

Les LED à spectre naturel SunLike ont des effets bénéfiques sur la santé et le bien-être humains, d'après une étude récente menée par le Dr. Octavio L. Perez, chercheur adjoint en éclairage intégratif au Mount Sinai Hospital à New York, aux États-Unis, sur le stimulus mélanopique non visuel des sources LED. L'étude a montré que les LED de la série SunLike fournissent jusqu'à 21 % de stimulus mélanopique de plus que les LED conventionnelles à 4000K, et le même stimulus mélanopique que la lumière du jour à 6500K. Elles ont également atteint le plus haut niveau de certification de sécurité des yeux de la Commission internationale sur l'illumination en tant que source de lumière de niveau RG-1 sans risques photo-biologiques.

« Nous sommes fiers que nos LED à spectre naturel de la série SunLike aient été nommées lauréates du « German Innovation Award 2019 » (« Prix de l'innovation 2019 allemand ») Cette reconnaissance confirme que les sources de lumière utilisant les LED de la série SunLike offrent vraiment une valeur différenciée à l'industrie de l'éclairage par rapport aux LED conventionnelles », a déclaré Carlo Romiti, vice-président des ventes européennes chez Seoul Semiconductor. « Nous développerons le marché des ventes mondiales afin de permettre aux clients et aux consommateurs d'apprécier nos solutions d'éclairage centrées sur l'humain qui ont des effets bénéfiques sur le confort visuel, la vigilance diurne, l'humeur et l'intensité du sommeil. »

Pour en savoir plus sur les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor, veuillez consulter : http://www.seoulsemicon.com/en/technology/SunLike/

À propos du « German Innovation Award 2019 » (« Prix de l'innovation 2019 allemand »)

Établi par le Bundestag allemand et avec une fondation composée de membres de l'industrie allemande, le Conseil du Design allemand oeuvre pour promouvoir la compétitivité des entreprises. Depuis 1953, les compétitions organisées par le Conseil du Design allemand honorent les réalisations en matière de design, de branding et d'innovation au niveau international. Design, marque et innovation.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes, LED) pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure à celle des LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

