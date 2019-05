Des entrepreneurs reconnus pour des innovations en alimentation, en santé, en environnement, en aviation et en IA





HALIFAX, le 29 mai 2019 /CNW/ - Les 4e Prix annuels des entrepreneurs Mitacs honorent cinq chercheurs canadiens de la relève devenus des entrepreneurs, et une entreprise, pour leurs innovations avant-gardistes. Leurs innovations servent à renforcer l'économie du Canada et à améliorer les vies de Canadiens.

Les Prix des entrepreneurs Mitacs, qui ont lieu cette année pour la première à Halifax, célèbrent des entreprises en démarrage fondées par de remarquables anciens stagiaires et chercheurs postdoctoraux de Mitacs qui ont créé leurs propres entreprises.

« Le Canada a du talent exceptionnel et Mitacs est extrêmement fier de soutenir de jeunes entrepreneurs pour le lancement sur le marché de la prochaine génération d'innovations », dit Alejandro Adem, chef de la direction et directeur scientifique de Mitacs, en soulignant qu'un stagiaire de Mitacs sur 10 choisit de lancer sa propre entreprise. « Leurs contributions renforcent l'économie canadienne, stimulent la productivité et créent des emplois. »

Il y a six lauréats des Prix des entrepreneurs Mitacs 2019.

Entrepreneur remarquable : Tanzina Huq, 34 ans, une ancienne chercheuse postdoctorale Mitacs à l'Université du Nouveau-Brunswick devenue cofondatrice et chef de la technologie de l'entreprise en démarrage Chinova Bioworks de Fredericton. L'entreprise de Mme Huq perturbe l'industrie de l'alimentation et des boissons avec le lancement d'un agent de conservation complètement naturel à « étiquette propre » qui est le premier en son genre et qui assure la sécurité alimentaire et une plus longue durée de conservation sans les risques à la santé associés aux agents de conservation artificiels.

Entrepreneur à impact mondial : Hamed Hanafi, 33 ans, un ancien stagiaire Mitacs à l'Université Dalhousie devenu fondateur et président de l'entreprise en démarrage NovaResp Technologies de Halifax. M. Hanafi est positionné pour révolutionner le traitement de l'apnée du sommeil et d'autres problèmes respiratoires avec le lancement d'un appareil unique de surveillance respiratoire qui fournit une solution plus sécuritaire, plus confortable et plus efficace pour les patients, les aidant ainsi à obtenir une meilleure nuit de sommeil.

Entrepreneure écologique : Beatriz Molero, 32 ans, ancienne chercheuse postdoctorale Mitacs à l'Université de Calgary devenue chef de la technologie et cofondatrice de SeeO2 Energy de Calgary. Mme Molero est honorée pour la solution d'avant-garde de son entreprise qui convertit les émissions de gaz à effet de serre en carburants et produits chimiques de grande valeur avant qu'ils soient relâchés dans l'environnement, aidant ainsi à renverser une tendance mondiale où les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) grimpent en flèche à des niveaux records.

Entrepreneur agent de changement : Ephraim Nowak, 26 ans, un ancien stagiaire Mitacs à l'Université de la Colombie-Britannique ainsi que fondateur et PDG de l'entreprise en démarrage Percept Systems de Kelowna. M. Nowak remplit un vide dans le marché de l'aviation avec le lancement d'un enregistreur vidéo de poste de pilotage et d'une solution légère et facile à installer de surveillance de données de vol unique en son genre qui accroît la sécurité des petits aéronefs.

Entrepreneur social : Hachem Agili, 31 ans, ancien stagiaire Mitacs de l'Université Laval et candidat au doctorat à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS); il est cofondateur, président et PDG de Geosapiens de Québec. M. Agili est honoré pour son amélioration de la gestion du risque d'inondation et ultimement garder les personnes en sécurité avec le lancement d'un outil unique en son genre en ligne qui peut évaluer avec précision et prévoir l'impact des eaux d'inondation sur les personnes, les édifices et les infrastructures.

Un Prix spécial du 20e anniversaire de Mitacs a été octroyé à Element AI de Montréal en reconnaissance de l'engagement de l'entreprise envers l'innovation ainsi que pour son esprit entrepreneurial. Avec un historique partagé avec Mitacs, l'équipe d'Element AI a pu accélérer le développement et la commercialisation de sa technologie et dans les trois très courtes années depuis son lancement en 2016, embaucher 500 personnes dans cinq bureaux à travers le monde.

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada pour les entreprises et le secteur postsecondaire. Mitacs est financé par le gouvernement du Canada, tous les gouvernements provinciaux ainsi que des partenaires universitaires et des organismes partenaires.

Les stages de Mitacs servent d'intermédiaire entre des entreprises et des organismes ainsi que des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux qui mettent leur expertise spécialisée à profit pour relever des défis de recherche.

De concert avec plus de 60 universités, des milliers d'entreprises ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, Mitacs établit des partenariats qui appuient l'innovation industrielle et sociale au Canada. Ouverts à toutes les disciplines et à tous les secteurs de l'industrie, les projets peuvent couvrir un large éventail de domaines tels que la fabrication, les processus opérationnels, les TI, les sciences sociales, la conception et plus.

