Ascend présente des solutions de sécurité et de performance pour véhicules électriques, au salon Chinaplas

Ascend Performance Materials, l'un des plus importants producteurs de résine polyamide 66 totalement intégrée, a récemment présenté ses solutions PA66 pour véhicules électriques, au salon Chinaplas 2019. La présentation s'est concentrée sur l'amélioration de la sécurité, de la fiabilité et des performances des véhicules électriques, grâce à la technologie PA66.

Cette présentation est la plus récente démonstration de l'envergure croissante d'Ascend en Asie. L'automne dernier, la société a renforcé son leadership dans la région en nommant le Dr Kevin Wu à la tête de la région Asie-Pacifique d'Ascend.

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 62 % l'an dernier, la Chine représentant plus de la moitié des véhicules vendus en 2018. Mais par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne (VMCI), les véhicules électriques (VE) restent à la traîne, principalement en raison de préoccupations en matière d'autonomie et de sécurité.

« La Chine qui est actuellement le plus grand marché des VE impulse la tendance vers l'abandon des véhicules à MCI. Toutefois, la technologie doit encore évoluer, car les consommateurs demandent que les VE offrent plus en termes de sécurité, de fiabilité et de performances. Pour que l'adoption des VE se poursuive, nous devons répondre à ces attentes et soutenir nos clients en Chine et dans toute l'Asie », a déclaré M. Wu, vice-président d'Ascend, et directeur général pour la région Asie-Pacifique.

La société propose un certain nombre de solutions Vydyne® PA66 pour les VE, notamment la série J résistante à la corrosion, pour connecteurs électriques, et les grades modifiés par impacts qui empêchent la perforation des cellules de batterie des VE.

« Le PA66 est un excellent matériau pour les applications d'allègement, de protection de la batterie, de refroidissement et de charge rapide. Notre PA66 équipe actuellement les VE utilitaires, lesquels sont utilisés de manière plus régulière et constante que les véhicules personnels », a ajouté M. Wu.

Pour mieux communiquer avec les clients, Ascend a récemment lancé son site Web en langue régionale à l'adresse ascendpm.com.cn. La société a également ouvert un compte WeChat dédié (Ascend Performance Materials).

La présentation VE d'Ascend est disponible sur le site Web de la société, à l'adresse ascendmaterials.com/EV.

