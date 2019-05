Le Conseil canadien du commerce de détail honore les meilleurs détaillants de l'industrie au Gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2019





TORONTO, le 28 mai 2019 /CNW/ - Quinze des détaillants les plus innovateurs du Canada ont remporté des prix prestigieux ce soir lors du Gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (Prix ERA) 2019, phare de la conférence STORE 2019 du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), qui a eu lieu à Toronto. En plus de ces prix d'excellence, trois Prix de distinction et 17 bourses d'études du Programme de bourses d'études ont été remis lors du dîner de gala réunissant l'élite canadienne du commerce de détail.

Le programme ERA des Prix d'excellence dans le commerce de détail, en remerciant notre commanditaire principal KPGM, est reconnu comme le summum des réalisations et de la reconnaissance dans l'industrie pour tous les aspects et toutes les catégories de la vente au détail.

La concurrence pour les très convoités trophées des Prix ERA a été particulièrement féroce cette année, avec des ex aequo pour la première place dans trois catégories sans précédent : Conception et expérience en magasin, Leadership philanthropique et Conception et expérience en boutique éphémère. La Société Canadian Tire, lauréate de la catégorie Marchandisage en magasin, et Kitchen Stuff Plus, lauréat de la catégorie Marketing de détail, ont remporté la première place pour une deuxième année consécutive.

« Les détaillants canadiens sont stimulés par le défi du changement. Ils innovent constamment et prouvent leur créativité exceptionnelle. » explique Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. « Les lauréats des Prix ERA de cette année ont fait preuve d'ingéniosité et d'un engagement constant en faveur d'un service à la clientèle hors pair, de solutions d'affaires innovatrices et d'un leadership opérationnel. »

Mme Brisebois a ajouté : « Je me joins aussi aux partenaires de l'industrie pour féliciter les lauréats des prestigieux Prix de distinction de cette année. Tous ces lauréats ont apporté des contributions qui changent la donne et laissent une impression durable et positive sur leurs employés, leurs clients, leurs pairs et les collectivités qu'ils desservent. La vente au détail au Canada se porte mieux grâce à eux et à leur vision, à leur passion et à leur sens des affaires. »

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, rendez-vous à http://www.retailawards.ca/fr/gagnants-2019

Lauréats 2019 des Prix d'excellence dans le commerce de détail :

Expérience de commerce électronique

PetSmart

Commandité par : Association Interac





Leadership environnemental

IKEA Canada

Commandité par : Appel à Recycler





Santé, sécurité et bien-être

Walmart Canada





Conception et expérience en magasin (deux gagnants ex aequo pour la première place)

(deux gagnants ex aequo pour la première place) Andrew Peller Limited



Bureau en Gros Canada

Commandité par : Imaged Advertising Creations (IAC)





Marchandisage en magasin

Société Canadian Tire - Lauréate dans cette catégorie pour la 2 e année consécutive !





année consécutive ! Prévention des pertes

London Drugs Limited





Omnicanal

Best Buy Canada

Commandité par : Dunnhumby





Leadership philanthropique (deux gagnants ex aequo pour la première place)

(deux gagnants ex aequo pour la première place) Lowe's Canada



Sobeys Inc.





Conception et expérience en boutique éphémère

LCBO



Purolator Inc.





Marketing de détail (deux gagnants ex aequo pour la première place)

(deux gagnants ex aequo pour la première place) Kitchen Stuff Plus - Lauréat dans cette catégorie pour la 2 e année consécutive !

année consécutive !

Federated Co-operatives Limited

Commandité par : KPMG LLP





Perfectionnement du personnel

Cannabis NB

Commandité par : Graff Retail

Lauréats des Prix de distinction 2019 :

Prix Temple de la renommée du commerce de détail canadien 2019

Présenté à Willy Kruh , de KPMG, associé et président mondial, biens de consommation et commerce de détail, et associé responsable, marchés à forte croissance. Depuis 30 ans, il offre un service exceptionnel aux marques grand public et détaillants canadiens et internationaux de premier plan et démontre un engagement inébranlable à l'avancement et à la promotion de la vente au détail en tant que carrière.

Prix Détaillant canadien par excellence de l'année 2019

Présenté à Ron Wilson , de Best Buy, qui a été reconnu par ses pairs de l'industrie en tant que chef de file de la vente au détail, qui a mené son entreprise à un succès commercial et une capacité d'innovation remarquables et qui a toujours démontré son implication et son soutien dans la communauté.

Commandité par : Salesforce

Prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant 2019

Présenté à Kendall et Justine Barber , de Poppy Barley , entreprise fondée par le duo de soeurs établi à Edmonton , pour leur approche visionnaire visant à faire intégrer le savoir-faire de l'industrie de la chaussure traditionnelle aux consommateurs à la recherche de produits remarquables et qui sont socialement plus responsables.

17 étudiants lauréats du Programme de bourses d'études ont également été honorés lors du gala . Les deux grands gagnants sont :

ont également été honorés lors du gala Les deux grands gagnants sont : Jacqueline Chung : Bourse d'études de l'Association Interac (5 000 $)

Commandité par : Interac

: Bourse d'études de l'Association Interac (5 000 $)

Sean Reibling : Lauréat de la bourse du Temple de la renommée du commerce de détail canadien (3 000 $)

Commandité par : Conseil canadien du commerce de détail et ses membres

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada; plus de 2,1 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. En 2018, le secteur a généré des salaires évalués à plus de 76 milliards de dollars et les ventes du secteur ont atteint 375 milliards de dollars, sans compter les ventes de véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant La voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. CommerceDetail.org

