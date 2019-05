Huawei remporte le prix d'innovation technologique du MIREC





MEXICO CITY, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Semaine du MIREC 2019, la solution PV intelligente de 1500 V de Huawei a remporté le prix d'innovation technologique du MIREC. Après que l'onduleur intelligent SUN2000 de la série 15-20KTL de Huawei ait remporté le prix Intersolar au salon Intersolar Europe 2019, cette nouvelle distinction de rang mondial par le secteur de l'énergie solaire est non seulement une reconnaissance de la solution PV intelligente FusionSolar de Huawei, mais également du plein potentiel d'innovation du géant chinois.

La semaine du MIREC est le principal événement abordant l'énergie propre au Mexique. Le lauréat du prix d'innovation technologique du MIREC a été sélectionné pour récompenser les technologies innovantes de l'énergie renouvelable qui constituent une percée pour le secteur et qui se distinguent nettement des solutions existantes. La solution PV intelligente de 1500 V de Huawei fut présentée au salon Intersolar Europe en mai 2019. Son innovation technologique repose principalement sur une compétitivité qui s'articule autour de trois tendances : des rendements plus élevés, une exploitation et une maintenance intelligentes et des solutions sûres et fiables.

Rendements plus élevés : Grâce à sa conception multi-MPPT, l'onduleur réduit le déséquilibre entre les chaînes PV et correspond de manière optimale aux modules bifaciaux, ce qui permet d'augmenter les rendements de 2 %. D'après un rapport d'essai indépendant mené par TÜV, la disponibilité de l'onduleur Huawei est de 99,996 %, ce qui garantit aux installations photovoltaïques des rendements plus soutenus à long terme.

Exploitation et maintenance intelligentes : Le diagnostic de courbe I-V de la solution PV intelligente de Huawei est capable d'effectuer une analyse de courbe I-V en ligne sur des chaînes entières au moyen d'un algorithme de diagnostic avancé. L'analyse permet de détecter automatiquement les chaînes présentant de faibles performances ou des dysfonctionnements, ce qui permet une maintenance proactive, une meilleure efficacité d'exploitation et de maintenance et une réduction des coûts d'exploitation. L'analyse en ligne des courbes I-V sur toutes les chaînes d'une centrale de 100 MW peut être effectuée en 15 minutes.

Sûre et fiable : La solution PV intelligente de 1500 V augmente le niveau de protection jusqu'à IP66 et peut facilement se protéger contre les jets d'eau puissants. La conception sans fusibles supprime le besoin de composants externes.

Kevin Luis Gutierrez Trevino a déclaré : « Grâce à sa solution PV intelligente de 1500 V, Huawei deviendra le pionnier du saut astucieux en ce qui concerne l'augmentation des rendements, l'exploitation et la maintenance intelligentes, la sécurité et la fiabilité, ce qui contribue au succès commercial de ses clients et à la construction commune d'un monde intelligent et entièrement connecté. »

