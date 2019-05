Mindtree ouvre un centre de prestation de services à Atlanta





Les nouvelles installations offrent une présence régionale qui facilite une évolution rapide et locale des projets stratégiques

BANGALORE, Inde et ATLANTA, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree a inauguré à Atlanta, en Géorgie, son tout dernier centre de prestation de services basé aux États-Unis. Il s'agit d'un espace de 10 000 pieds carrés (930 mètres carrés) conçu pour répondre aux besoins des clients de la région métropolitaine d'Atlanta. Le tout nouveau centre de Mindtree, basé dans le pays d'origine de l'entreprise, offre une présence locale auprès des clients et partenaires stratégiques et permet de tirer un meilleur parti de l'expertise des spécialistes techniques qui composent la main-d'oeuvre de la région.

Le centre de prestation de services d'Atlanta est le troisième grand bureau que Mindtree ouvre aux États-Unis en 2019, après les récentes expansions dans la Silicon Valley et à Minneapolis. Cela s'inscrit dans l'approche d'adaptation de Mindtree qui consiste à fournir des centres d'excellence nationaux formés d'experts pour compléter les équipes basées à l'étranger. Ceci offre aux clients et aux partenaires stratégiques des environnements où collaboration et inclusion sont les maître-mots et qui permettent d'accélérer les transformations commerciales.

Stratégiquement situé, le site offre un accès facile à la Georgia State Route 400. La région métropolitaine d'Atlanta est non seulement un carrefour international des voyages, mais elle peut aussi se targuer d'un solide écosystème d'enseignement technique qui se compose notamment de Georgia Tech, de l'université Emory, de l'université de Géorgie et de l'université d'État de Géorgie, ce qui accélère les efforts de recrutement de Mindtree et étoffe sa liste de talentueux « esprits Mindtree ».

« L'infrastructure du centre de prestation d'Atlanta et les talents qui y oeuvrent nous permettent d'optimiser notre valeur et notre réactivité à l'égard de nos clients », a déclaré Paul Gottsegen, directeur du marketing et responsable de Mindtree Amérique. « La région métropolitaine d'Atlanta offre un environnement de vie et de travail très inclusif et diversifié à nos 'esprits Mindtree', qui ont ainsi la possibilité de faire un travail transformateur et exigeant. »

L'inauguration du 28 mai verra la participation de plusieurs personnalités : Dennis T. Brown, membre de la commission de l'administration du comté de Forsyth, un analyste du cabinet ISG et d'autres dirigeants des clients et partenaires de Mindtree. L'évènement commencera par une cérémonie d'inauguration, qui sera suivie d'une visite des bureaux et d'un discours liminaire.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur quelque 20 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent communiqué sont des marques commerciales déposées par leurs propriétaires respectifs.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

INDE

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 23:22 et diffusé par :