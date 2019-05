La stratégie de mondialisation de ToJoy rhyme avec des talents internationaux





BEIJING, 29 mai 2019 /PRNewswire/ -- Lu Junqing, le président du conseil d'administration de ToJoy Shared Group, une grande plateforme mondiale de commerce O2O, explique comment il a pu attirer des talents internationaux.

La plupart des entreprises feraient appel à des talents internationaux durant la phase de transformation et de la remise à niveau. De nos jours, les entreprises chinoises sont intéressées par des talents de haut niveau orientés vers l'innovation, cependant la plupart des talents n'ont pas la capacité d'accompagner les sociétés aux changements ni de la remise à niveau. La raison principale est le décalage entre l'exigence de l'entreprise et le mise en oeuvre des employés. Par conséquent, seul un système de gestion international au sein de l'entreprise sera en phase aux talents internationaux.

Ces derniers six mois, une entreprise chinoise a trouvé un modèle qui nous permet de résoudre ce problème.

Dernièrement, des personnalités comme Jose Maria Figueres, l'ex-président du Costa Rica ; Boris Tadic, l'ex-président de la Serbie ; Yves Leterme, l'ex-premier ministre de la Belgique ; et Ge Jun, l'ex-vice-président mondial d'Apple Inc., ont rejoint ToJoy Shared Group.

Ge Jun, par exemple, a connu les deux ères émergentes influentes que représentent Intel et Apple respectivement. Ainsi il était déterminé à créer un avenir prometteur rendu possible par les licornes et l'économie du partage.

Pourquoi ToJoy attire les talents ? Les réponses sont basées sur les expériences de Lu Junqing.

Premièrement, tous ces trois leaders politiques ont joué un rôle essentiel dans l'accélération du développement économique et culturel de la Chine, durant leur mandat.

Deuxièmement, ils jouissent d'une immense expérience de la politique et d'une grande sagesse dans les affaires. Par ailleurs, ils sont parfaitement capables de prédire le paysage économique mondial.

Troisièmement, ils admettent la culture et les valeurs de ToJoy, ils sont intéressés par la création d'entreprises, le partage des ressources et l'obtention de résultats positifs pour tous.

ToJoy s'est attachée à accélérer le développement des entreprises chinoises. Pour l'heure, elle a offert ses services à plus de 100 000 entreprises ; créé 100 entreprises et sociétés de participation détenue à 100 % dans 38 villes à travers le monde.

Le 20 novembre 2018, la filiale américaine de ToJoy Shared Group a été mise en service à New York, cela signifie que cet accélérateur de licornes est allé vers une mondialisation. Les opérations de ToJoy à l'international ont couvert des pays et des régions comme les États-Unis, l'Europe, l'Amérique latine et l'ASEAN. Des bureaux ont été ouverts à Vienne, Paris, New York, Hong Kong et d'autres métropoles internationales. Elle prépare aujourd'hui son expansion au Japon, en Corée du Sud et en Inde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/891787/ToJoy_group_1.jpg

