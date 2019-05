Le GaN qualifié JEDEC Gen III de Transphorm va activer la nouvelle alimentation de jeux PC ATX Titanium de 1,6 kW de Wentai





Transphorm Inc., le leader en conception et fabrication des semi-conducteurs en nitrure de gallium (Gallium Nitride, GaN) haute tension (HT) qualifiés JEDEC et AEC-Q101 les plus fiables, a annoncé aujourd'hui que le fabricant d'équipements d'origine taiwanais Wentai Technology Corporation a développé une série d'alimentations de jeux Titanium ATX appelée Aidan. Le produit phare, Aidan-T1616, utilise le FET GaN de 50 milli-ohms Gen III TP65H050WS de Transphorm dans un boost PFC CCM entrelacé. Il en résulte une unité d'alimentation (Power Supply Unit, PSU) Titanium 80 PLUS® entièrement modulaire et à faible bruit de 1 616 W approchant 95 % d'efficacité.

La série de PSU Aidan ATX cible les marchés de l'informatique grand public nécessitant une ultra-haute puissance, tels que les jeux PC, l'Esports, l'intelligence artificielle (IA) et le minage de cryptomonnaie. Comparé à la PSU à base de silicium de 1,28 kW de Wentai, l'Aidan-T1616 offre 328 W de puissance supplémentaire et une efficacité d'environ 1 % supérieure à une pleine charge de 50 %?tout cela dans le même facteur de forme. Ceci représente une augmentation de 20 % de la densité de puissance.

« Le marché des PC ultra-performants sert uniquement des cas d'utilisation, tels que les jeux immersifs, l'intelligence artificielle (IA) et le minage de monnaie virtuelle qui nécessite une grande quantité de puissance fiable comparé à une utilisation de PC courante », a déclaré Aidan Liao, directeur principal de la RD chez Wentai. « GaN a fourni le parfait avantage technologique pour nous permettre de concevoir la PSU Aidan et répondre à ce besoin. Le GaN de Transphorm a fourni le parfait avantage en termes de qualité, de fiabilité et de performance pour nous permettre en final d'exécuter notre vision avec une alimentation de qualité supérieure à juste prix. »

Le projet de développement du système d'alimentation de Wentai s'est déroulé sur 18 mois. Pendant cette période, la société a travaillé avec l'équipe de support d'application régionale de Transphorm dont l'excellente réputation, d'après M. Liao, était un autre facteur déterminant dans le choix des dispositifs GaN de Transphorm par Wentai.

L'Aidan-1616, dont la sortie est prévue pour début 2020, sera démontré dans le cadre de l'exposition Computex de Wentai dans le Hall 1-1F, Stand numéro I1307. La gamme de produits Aidan sera étendue pour inclure des PSU offrant diverses puissances, y compris 777 W, 888 W, 1 111 W, 1 288 W, et 1 388 W.

À propos de Wentai Technology Corporation

Wentai Technology est un fabricant d'éclairage DEL et d'alimentations. L'équipe R&D de la société a amélioré continuellement ses capacités techniques et innovantes, ce qui a permis à Wentai d'obtenir d'année en année plusieurs brevets répondant à la demande du marché et aux exigences des clients. Wentai, qui a son siège à Taipei, augmente ses capacités de production et réduit les coûts connexes en utilisant ses deux installations de production situées à Shenzhen, en Chine et Suzhou, en Chine.

Bienvenue à la révolution GaN !

Transphorm conçoit et fabrique les semi-conducteurs GaN de 650 V et 900 V les plus performants et les plus fiables pour les applications de conversion de puissance à haute tension. Transphorm, qui possède l'un des plus importants portefeuilles IP (plus de 600 brevets), produit les seuls FET GaN certifiés JEDEC et AEC-Q101 du secteur. Cela grâce à une approche commerciale à intégration verticale permettant d'innover à chaque stade du développement : conception, fabrication, dispositif et prise en charge d'applications. Transphorm : amener l'électronique de puissance au-delà des limites du silicium. Site Web : transphormusa.com Twitter : @transphormusa

