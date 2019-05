IXINA fait son entrée en Chine avec l'ouverture de magasins à Pékin et Shanghai





Ce 29 mai 2019, IXINA ouvre des magasins à Pékin et Shanghai, et marque ainsi l'accès officiel du revendeur européen de cuisines au marché chinois.

Distribué en Chine par GOME Retail, IXINA projette d'ouvrir 6 magasins supplémentaires en 2019, y compris à Wuxi et Nanjing, et de porter ce nombre à 100 magasins dans les trois prochaines années.

Les consommateurs chinois accordent davantage d'attention à la qualité de leur cuisine dans le contexte d'un nouveau cycle de consommation.

Pour les Chinois, la cuisine est un espace de vie, d'interactions sociales et de liens affectifs. La taille du marché du mobilier et des appareils de cuisine dépasse actuellement les 400 milliards RMB.

Wang Junzhou, président de GOME Retail, déclare que la vente de produits isolés n'entre pas du tout dans les nouvelles habitudes de consommation, et que les solutions tout-en-un sont bien plus appréciées.

Depuis plus d'un an, GOME Retail a développé sa portée commerciale et son influence stratégique grâce à une solide chaîne logistique en appareils ménagers. De nouvelles entreprises telles que Comfortable Home, IXINA et Kitchen Space entrent en scène, et des sociétés indépendantes de décoration d'intérieur verront le jour sous peu.

Et M. Wang Junzhou d'ajouter: "Ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la réussite de la stratégie Maison ? Style de vie de GOME Retail."

Créé en 1987, GOME Retail (code SEHK: HK00493) est un chef de file de la vente au détail en Chine. La société propose des appareils ménagers grand public, des produits de décoration, du mobilier et des services.

GOME Retail détient plus de 2 100 magasins, répartis dans 630 villes chinoises.

